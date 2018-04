Vergelijking: de nieuwe Ford Focus versus de oude

Waar lag Ford's focus bij het vernieuwen van de nieuwe Focus?

Hocus Pocus, het is een nieuwe Focus! Eigenlijk wisten we al lang hoe Ford’s nieuwe C-segmenter eruit zou gaan zien. Het merk had namelijk al een aantal hatchbacks rondrijden in een opvallende camouflage-jas en maakte er geen geheim van dat ze daar best wat aandacht voor wilden hebben. Op de flank van de kleurrijk ingepakte bolides was de hashtag #TimeToFocus geplakt, om de nodige buzz te creëren op de sociale media.

Eergisteren trok Ford eindelijk officieel het doek van de nieuwe Focus af (video). Hoewel de auto nog altijd herkenbaar is als Focus, zijn er toch wel wat dingen anders dan voorheen. We nemen de belangrijkste verschillen met je door, zodat je voor jezelf de keuze kan maken: opteer ik voor die nieuwe Focus, of neem ik genoegen met een uitrolmodelletje voor weinig?

Looks

Zoals hierboven al vermeld is de nieuwe Focus nog wel herkenbaar als Focus. Dat is met name te danken aan de ‘Aston Martin grille’ en de vorm van de koplampen. De achterkant zou ook zomaar op een Aziaat naar keuze kunnen zitten. Dat geldt nu ook voor de flank, die veel meer gewelfd is dan de wat rechttoe rechtaan vormgegeven zijkant van de vorige Focus. Dit moet je ding zijn, ik vind het persoonlijk bij de hatchback nog wel kunnen, maar bij de Wagon wordt het wat mij betreft allemaal een beetje too much.

Interieur

Aan de binnenkant is de Focus een stuk strakker geworden dan voorheen. Sommigen zullen dit als ‘volwassener’ betitelen, anderen als saaier. Als je in de vorige Focus stapte, nam je min of meer plaats ín een Playstation. Scherpe vormen, talloze knoppen en schermen schreeuwden om aandacht. Het moest maar net je ding zijn, vooral omdat de gebruikte plastics niet allemaal boterzacht waren. In de nieuwe Focus is alles minimalistisch gehouden. Kijk bijvoorbeeld naar hoe de versnellingspook is vormgegeven/weggemoffeld bij de versies met automaat. De gebruikte materialen zijn ook wat mooier, belooft Ford ons. Maar, is het nu niet allemaal een beetje té kaal?

Nieuwe snufjes

Tsja, dit is het bekende verhaal bij alle nieuwe auto’s van vandaag de dag. Ze hebben allemaal weer de nieuwste generatie technologische snufjes in huis die je in staat stellen je auto te gebruiken als een mobiel internet-café. Voor de jongere lezers: er was ooit een tijd dat internet nog niet overal was en er speciale ‘café’s’ waren waar je in slakkengang kon surfen.

De nieuwe Focus heeft een eigen modum en kan jou en je beste vrienden daarmee voorzien van 4G-wifi. Handig om iemand te kennen met een nieuwe Focus dus. Nu de sleepwet bijna een feit is, kan je sensitief materiaal downloaden via zijn (m/v) nieuwe Ford. Immers zou je nooit meer naar het gemeentehuis durven gaan als de overheid erachter komt dat je dingen als The Jersey Shore Family Vacation kijkt.

Ook op het gebied van actieve veiligheid is er dankzij sensors en dergelijke weer vooruitgang geboekt. Zo kan je nieuwe Focus bij een naderende botsing zelf om een object heen sturen. De techniek staat voor niks, maar gevoelsmatig hebben we wel een punt bereikt dat nieuwste ontwikkelingen op dit vlak niet meer zoveel reële toepassingen hebben. Of denk jij daar anders over?

Trend, ST-Line, Titanium en Vignale met uiterlijke verschillen, plus bonus Active Crossover

Net als de Fiesta krijgt ook de Focus een aantal verschillende uitrustingsniveau’s die zich in hogere mate dan normaal van elkaar onderscheiden. Alle vier de versies krijgen een eigen look, door middel van anders vormgegeven bumpers en dergelijke. De Active Crossover is een Focus hatchback die wat hoger op de poten staat en stoere plastic bumpers heeft. Deze versie heeft tevens zijn eigen set bumpers voor het broodnodige visuele onderscheid.

Techniek en motoren

De nieuwe Focus staat op Ford’s C2-platform en is een stukje ruimer dan voorheen. De wielbasis groeit met 53 millimeter, wat volgens Ford niet alleen zorgt voor meer ruimte in het interieur, maar ook voor een comfortabelere rij-ervaring. We hopen dat dit niet ten koste gaat van het geroemde stuurgedrag van het uitgaande model, dat zich qua scherpte volgens sommigen kon meten met dat van de achterwielaangedreven BMW 1-serie.

Onder de kap vinden we in principe dezelfde motoren terug die we al kenden van het facelift-model van de vorige generatie. De focus (har har) ligt op de Ecoboost-driepitter met een inhoud van 1.0 respectievelijk 1.5 liter. Deze levert voorlopig maximaal 175 pk. Dieselaars kunnen kiezen voor een 2.0 turbodiesel. Voor automaat-rijders zorgt een nieuwe achttraps-unit alsnog voor mooiere verbruikcijfers dan voorheen.

Alle motoren voldoen aan de Euro6-norm, dus ook met de zelfontbrander mag je voorlopig de weg op in Duitsland. In de toekomst komen er waarschijnlijk ook weer wat hetere opties voor de Focus in ST- of RS-vorm. Een puur elektrische Focus van deze generatie staat voorlopig (opvallend genoeg?) niet op de planning.

Conclusies

Drukker design aan de buitenkant, minder druk design aan de binnenkant, dat is de opvallende keuze die Ford gemaakt heeft voor de nieuwe Focus. Beslis zelf of Ford hier goed aan gedaan heeft. Enfin, het interieur ziet er wellicht wat minder sci-fi uit dan voorheen, zeker is dat de Focus qua elektronische snufjes weer helemaal up-to-date is. Onder de kap daarentegen is er niet zoveel veranderd. Ford acht de ecoboost-blokjes nog modern genoeg om de strijd aan te gaan met de TSI-tjes van deze wereld. Misschien ook wel terecht. Ga jij voor nieuw, of houd je liever vast aan oud?