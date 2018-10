Alfa Romeo Spider 916S (1993 – 2004) – occasion video & aankoopadvies

De Alfa Romeo Spider type 916S rolde voor het eerst in 1993 van de band en werd tot 2004 gebouwd, om vervolgens uit de showrooms te verdwijnen.

In 2007 kwam er een opvolger op basis van de Brera. Als je die echter vergelijkt met het type dat we in deze video behandelen, lijkt dat een bijzonder saai vormgegeven auto. Pininfarina tekende een scherp gelijnde Spider voor Alfa Romeo, die overigens ook een coupé-bloedverwant had in de vorm van de GTV.

De Spider werd in de 11 jaar dat hij gebouwd werd een aantal keren onder handen genomen. Door de jaren heen werden er een aantal facelifts doorgevoerd (in 1998 en in 2003) en in 2000 werden er flink wat wijzigingen doorgevoerd betreffende de motoren, die aan de Euro 3 norm moesten gaan voldoen. De productie eindigde in 2004, maar de laatste auto’s verlieten de showroom pas in 2006 dus het kan best zijn dat je een auto met recentere eerste toelating dan 2004 tegenkomt bij het zoeken.

De Alfa Romeo Spider is een auto die lekker apart is, erg goed en direct stuurt en bovendien redelijk betaalbaar te vinden is.

Aanbod op Autotrack.nl

Op Autotrack.nl zijn ongeveer 20 Spiders van de 916S generatie te vinden, die in prijs variëren van €2.000 tot €18.500.

Pluspunten

Het is een Alfa Romeo

Goed sturend

Betaalbaar

Aandachtspunten

Motorisch

De 2.0 TwinSparks zijn redelijk betrouwbaar gebleken, de oliepomp kan wel de geest geven bij auto’s met hoge kilometerstanden.

De distributieriem van de 2.0 TwinSpark kun je preventief beter rond de 60.000 kilometer vervangen dan rond de 120.000 kilometer die Alfa Romeo zelf adviseert.

De koppakkingen van de 2.0 TwinSpark gaan er soms aan, check dus of er geen vervuiling van de koelvloeistof / olie is opgetreden (‘mayonaise’ onder de dop).

De 3.0 Busso V6 en later de 3.2 zijn natuurlijk snoepjes van motoren. Maar ook hiervoor geldt dat je beter rond de 60.000 kilometer (of elke drie jaar) de distributie kan wisselen.

De V6 verbruikt olie. Geen issue, maar wel de peilstok regelmatig hanteren. En uiteraard moet het ook weer niet zo zijn dat je elke tankbeurt een liter bij moet vullen. Als de motor echt blauwe rook blaast bij het starten zijn er ernstiger problemen.

De luchtmassameter is een zwak punt. Als de vermogensafgifte niet lineair is (met name bij hoge toeren) dan is deze aan vervanging toe.

De leidingen van de oliekoelers van de V6 roesten, maar die kan je zien zitten als je onder de auto kijkt, dus even goed controleren.

Onderstel

De voorwielophanging is gebaseerd op de 156. Die lust wel wat draagarmen en draagarmrubbers. De onderdelen hiervoor zijn gelukkig niet bijzonder duur en een handige klusser vervangt ze zelf.

Aan de achterkant zijn de onderdelen voor de meesturende multilink achteras helaas een stuk prijziger.

Bonkende geluiden aan de achterkant betekent waarschijnlijk dat de wielophangingsbouten niet goed zijn aangetrokken. Dat veroorzaakt naast nare geluiden ook bovenmatige slijtage aan draagarmrubbers en bevestigingspunten.

Check even de bandenspanning. De velgen willen nog wel eens ‘lekken’ met name als er stoeprandschade is.

Met name bij de V6 hebben de voorremmen wat te lijden. Check goed of er geen gekke trillingen of geluiden merkbaar zijn bij het remmen.

Exterieur

De soft-top wil nog wel eens lekken, met name bij de aansluiting met de voorruit.

Interieur

Er is bijzonder weinig bagageruimte. Mensen met benen kunnen niet op de achterbank, dus dat lost het probleem op: beschouw ‘m als een tweezitter met een achterbank waar je bagage kwijt kan.

Auto’s die last hebben gehad van lekkages en vocht hebben vaak een superverlept interieur.

Elektrisch

Test alles. De Spider is berucht om elektrische problemen. Met name de ruitenwissers, raambediening en interieurverlichting verdienen aandacht.

Bekijk hier het aanbod van de Alfa Romeo Spider op AutoTrack.