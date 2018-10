NL’se fraudeur verliest AMG GT, 911 en GT-R aan FIOD

Zwaai maar dag met je handje.

De FIOD heeft deze week weer een grote vis aan de haak geslagen. Het bureau meldt dat het gisteren een 44-jarige man heeft aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar grootschalige fraude. De FIOD doorzocht verschillende locaties van de man in Nederland (Den Haag, Vlaardingen) en in het buitenland (Curaçao en Duitsland). Hierbij legde de overheidsinstantie beslag op een vijftal auto’s, evenals een flinke verzameling biljetten en accessoires.

De bezittingen zijn afgenomen van een Nederlandse ondernemer die zijn vermogen heeft weten te vergaren als directielid van een investeringsfonds dat zich bezighield met levensverzekeringen. Althans, in plaats van zijn baan uit te oefenen, verrijkte het figuur zichzelf met het geld van de investeerders. Hoewel de onderneming alweer tien jaar failliet is, blijkt de door de FIOD ongenoemde ondernemer zeker niet krap bij kas te zitten.

Dit alles is niet zozeer vreemd te noemen, want de fraudeur stal naar verluidt voor tientallen miljoenen euro’s aan beleggingsgelden. Zelfs na het faillissement in 2008 heeft de ondernemer voldoende poen overgehouden om luxe te leven, getuige zijn vele dure spullen.

Bij de doorzoekingen ontdekte het overheidslichaam dat de man naast twee andere bolides in het bezit was van een Mercedes-AMG GT C, een Porsche 911 Targa 4 GTS en een Nissan GT-R. Afgezien van de in beslag genomen voertuigen, ontnam de FIOD ook nog 66.000 euro aan cash, een reeks horloges en verschillende bitcoin wallets.

Wijzelf houden de informatie van de FIOD aan, maar volgens Quote is het overduidelijk met welke ondernemende fraudeur we hier te maken hebben. Volgens de publicatie waren de spullen van de aan Easy Life verbonden John Wolbers. Gezien de leeftijd en het verhaal lijkt de bewering van het blad te kloppen.