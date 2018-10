Deze duistere C-Klasse ligt akelig dicht bij de grond

Duister als de nacht, laag als een zwaluw.

Door de jaren heen hebben we de werkwijze van Wald grondig gedocumenteerd en daaruit kunnen we een ding concluderen: de Japanse tuner houdt van laag. Geen auto waaraan ze hun handen leggen lijkt de werkplaats te verlaten zonder dat de er een verlagingsset aan te pas is gekomen. Recentelijk heeft de tuner zijn slag weer geslagen, ditmaal met de huidige generatie van de Mercedes C-Klasse (rijtest).

Voordat Wald de auto met enkele centimeters verlaagt, geeft de tuner de auto een volledig zwart exterieur. De auto is zo duister als een nacht in een gebied vér weg van de bewoonde wereld. De handgemaakte, custom onderdelen die Wald daar nog eens bij levert geven de Mercedes een flinke winterjas. Een diffuser, vierkant uitlaatsierstukken, zijschorten, een voorspoiler: het is allemaal door de vaardige Japanners gemaakt.

Zoals gezegd heeft Wald de auto daarnaast stevig verlaagd, maar de tuner laat niet exact weten met hoeveel centimeters de C-Klasse hiermee dichter bij het asfalt is gekomen. Puur op het oog lijkt het een vrij ingrijpende bewerking te zijn geweest. Aan de andere kant, die enorme vijfspaaks velgen helpen om niet een duidelijke conclusie te kunnen trekken.

Het is belangrijk om te vermelden dat Wald de aanpassingen niet heeft gedaan voor de allerrijkste Mercedes-koper. In plaats daarvan richten ze zich deze keer op de consument die slechts voldoende poen overheeft voor C-Klasse modellen van de AMG Line. Ongeacht of je een W205 van voor (rijtest) of na de facelift op de oprit hebt staan, iedere uitvoering met AMG-stukken komt in aanmerking voor het tuningspakket van Wald.