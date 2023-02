Alonso denkt dat Stroll wereldkampioen wordt

Met het vertrouwen van medemens en teamgenoot van Lance Stroll is niks mis, want kersverse teamgenoot Fernando Alonso ziet een wereldkampioen in de Canadees.

De dynamiek binnen het team van Aston Martin lijkt erg simpel. Lawrence Stroll runt de zaak en dat garandeert een zitje voor zoon Lance, die ’toevallig’ F1-coureur is. De tweede positie wordt meestal opgevuld door een veteraan. Sergio Perez was de laatste coureur die reed voor het team toen het nog Racing Point was, met de lancering van het team als Aston Martin Cognizant F1 mocht Sebastian Vettel plaatsnemen naast Stroll. Vettel is echter gestopt met de sport en vrijwel direct sprong Fernando Alonso in dat gat om de nieuwe veteraan dan wel mentor voor Lance Stroll te zijn.

Aston Martin interviewt Fernando Alonso

De eerste stapjes die gezet gaan worden op de baan, moeten we nog zien. Het F1-seizoen van 2023 moet immers nog losbarsten. Wel warmde de nieuwe renstal van Alonso de Spanjaard alvast op met een vragenvuur. Niet vrij van een hoop ‘wij van WC Eend’-uitspraken, wat je aan kon zien komen. Zijn motivatie om de beste versie van zichzelf te zijn, de mentaliteit die je nodig hebt, et cetera. Allemaal redelijk gesneden koek.

Alonso ziet wereldkampioen in Stroll

Aston Martin zou Aston Martin niet zijn als er toch nog even gevraagd moet worden naar de golden boy van het team. Nou kan Alonso in een interview van Aston Martin niet doodleuk zeggen dat Stroll een compleet gebrek aan talent heeft, dus draait de Spanjaard het compleet om. Hij denkt dat er in Lance Stroll een wereldkampioen zit.

In Lance, the team has a driver who is super young, super talented and has the possibility to be World Champion. Fernando Alonso, mag niet liegen van zijn moeder.

Ook wordt gevraagd hoe ondergewaardeerd Lance Stroll is als coureur. Volgens Alonso moeten we Lance Stroll zeer serieus nemen.

He has the speed, and he has the talent. He has shown it many times, especially in wet conditions. I remember Lance’s pole position in Turkey and some of his other excellent performances in the wet; to perform at that level in difficult conditions you have to have a special feeling with the car.

Een termijn voor wanneer Stroll toegevoegd mag worden aan het lijstje coureurs met een wereldtitel wordt niet genoemd. Aston Martin moet grote stappen gemaakt hebben als het 2023 wordt. Wij hebben geen glazen bol en het leven kan raar lopen, dus trek vooral je eigen conclusies. (via Aston Martin F1)