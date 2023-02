Japans Cullinan alternatief wordt wél betaalbaar

Toyota biedt hun Rolls-Royce rivaal binnenkort ook aan als SUV.

Toyota is niet gek van een beetje nationalisme. Het is voor de executives en andere mensen in pakken in Japan natuurlijk ook erg leuk om in een product uit je eigen land te kunnen rijden. Of gereden te worden, dat kaliber auto hebben we het over. Toyota heeft dan ook al decennialang een alternatief voor Rolls-Royce en Bentley uit eigen land: de Toyota Century. De enige Japanse auto ooit met een V12 voorin, ook al is die met de meest recente generatie ook weer gedropt.

Toyota Century

V8 of V12, de luxe limo gaat al een tijdje mee. En ja, in Japan is dít de ultieme auto. Geen Rolls-Royce, Bentley of Mercedes-Maybach die kan tippen aan de toplimousine van Toyota in thuisland Japan. Dat maakt de Toyota Century ook voor het internationale publiek een aardige cultheld. Geen zorgen, de auto blijft – voor wat het is – prima scoren in Japan en dus gaan we geen zielig eerbetoon maken omdat de Toyota Century ons gaat verlaten. Wel is er sprake van gezinsuitbreiding.

Toyota Century SUV

Volgens Nikkei Asia is er namelijk een Toyota Century SUV op komst. Dat wordt een extra luxueuze SUV die qua prijs boven de Land Cruiser gaat zitten. Het wordt overigens geen ietwat aangeklede Land Cruiser, maar een aangeklede Highlander. Een model dat wij als hybride hier ook krijgen, maar vooral voor de Amerikaanse markt ontworpen is. De Highlander zit onder de Land Cruiser, maar de op de Highlander gebaseerde Century SUV zit er dus boven. Toyota laat de luxe van de Century SUV echter boekdelen spreken.

Het zou qua aandrijflijn gewoon gaan om wat we gewend zijn van de Highlander, dus verwacht voor de Toyota Century SUV gewoon een hybride aandrijflijn met wellicht een V6. Het idee is om de Century SUV in meer markten dan enkel de Japanse te verkopen en de prijs ’tussen de 10 en 20 miljoen yen’ te houden. Dat is omgerekend tussen 71.260 en 142.520 euro, dus dat kan nog alle kanten op.

Van de belangrijkste luxueuze sedan een SUV maken, het is een bekend trucje. Door de nieuwe Century hadden Japanse executives al een weerwoord tegen de Phantom, Mulsanne/Flying Spur en Maybach S-Klasse, daar komt nu een vuist tegen de Cullinan, Bentayga en Maybach GLS bij. Wel iets minder V12, wel iets meer betaalbaar.