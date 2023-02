Lexus NX450h+ afsluiting duurtest

De wet van Murphy, een recall en een Lexus NX450h+ die te snel terug moest na de duurtest.

Het waren drie mooie maanden met een lach en een traan. Dat laatste is licht overdreven, maar er was een stevig baalmoment. Dat zich in slowmotion ontvouwde en het paste niet bij het merk Lexus.

Lekkere plug-in hybride

Veel van de vroege PHEV’s waren fiscaal zo aantrekkelijk dat het niet zo heel veel meer uitmaakte hoe ze echt reden. We zijn al wat jaren verder en de plug-in hybrides zijn een stuk beter geworden. Er is echter nog een reden waarom je de Lexus NX het liefst als PHEV bestelt. Het beruchte loeien van de hybride aandrijflijn is veel minder. De elektrische ondersteuning is veel forser, dus hoeft de verbrandingsmotor minder te doen. En doordat de NX450h+ best rap is, geef je veel minder vaak (en ook korter) vol gas.

Nog even de specificaties opfrissen: de Lexus NX450h+ heeft een 2,5 liter grote viercilinder die 186 pk sterk is. De aandrijflijn wordt gecomplementeerd door twee elektromotoren: één van 185 pk op de vooras en 54 pk op de achteras. Het systeemvermogen is 310 pk en daarmee haalt de NX450h+ de 100 in 6,3 secondes. De topsnelheid is begrensd op 200 km/u. Ruim voldoende voor Nederland, hoewel frequente autobahn bezoekers wellicht nog iets harder zouden willen rijden. De 200 is tenslotte magische grens, overigens ook voor sommige vrouwen die niet willen dat de vader van hun kinderen daarover heen gaat. Geen woord van gelogen, maar deze week sprak ik twee mannen wiens vrouw totaal OK is met 200 km/u op de autobahn. Maar niet harder dus.

Lekker stekkeren

De Lexus NX450h+ heeft een accupakket wat bruto 18.1 kWh groot is. Laden kan met maximaal 6.6 kW via een 1-fase aansluiting. Een snellaad mogelijkheid biedt Lexus niet voor hun PHEV. Volgens de WLTP test is de elektrische range 64 km, in de praktijk blijft daar ongeveer 40 kilometer van over.

We waren voornemens heel braaf regelmatig de NX450h+ op te laden. Bij mij thuis is er een laadpaal, er zijn genoeg publieke laadpalen bij anderen in de buurt en op de zaak kunnen we ook opladen. De prijzen van elektriciteit deden ons toch hevig twijfelen, op de zaak betaalden we zelfs 1,04 euro per kWh. Het leidde ertoe om uit te zoeken of het goedkoper was om op te laden of juist te tanken.

Twee belastingvoordelen PHEV’s

Elektrisch rijden is met de huidige stroomprijzen ongunstiger geworden, maar er zijn nog meer financiële voordelen te behalen voor de PHEV’s. Vroeger hadden plug-in hybrides ook nog bijtellingsvoordelen, maar dat is al heel lang niet meer. Wel is er een voordeel bij de motorrijtuigenbelasting (MRB of wegenbelasting). Voor plug-in hybrides met een CO2-uitstoot van 1 tot en met 50 gram per kilometer is er het halftarief; tot 2025 betaal je de helft van de normaal verschuldigde MRB. In 2026 is er een korting van 25% en vanaf 2026 is het voorbij met de korting voor de plug-in hybride. Aangezien PHEV’s zwaarder zijn, zou de MRB dan in theorie hoger zijn dan bij een benzineversie.

Ook bij de aanschaf is er (nog) voordeel voor de PHEV, de autobelasting BPM bij aanschaf is ook gebaseerd op de CO2-uitstoot. Voor de Lexus NX450h+ uit de duurtest was 649 euro BPM, terwijl bij de minder potente NX350h 7709 euro aan BPM is verschuldigd. Dat betekent dat ze als F-sport allebei even duur zijn, de NX350h heeft dan alleen voorwielaandrijving en heeft 68 pk minder. Eh oh ja, de MRB is de komende jaren ook nog een stuk hoger. Niet heel moeilijk kiezen dus.

De wet van Murphy en de brandstoftank

Ondanks dat je dus ook best veel elektrisch kan rijden, zal er soms ook benzine getankt moeten worden. In een rit naar familie in het Oosten was de accu al lang leeg en gaf de boordcomputer aan dat er niet genoeg range resteerde voor de terugrit. Let op de exacte bewoording hier, dit is belangrijk.

Een klein software dingetje zorgt er namelijk voor dat de reserve van de Lexus NX450h+ nogal ruim wordt genomen. Leeg is helemaal niet leeg. Tenzij je stress hebt als je nog maar 150-200 km kan rijden, want dan is de boordcomputer van de Lexus NX spot on. Het is ook niet zo dat het lampje vroeg gaat branden, ook de aangegeven resterende actieradius is erg pessimistisch.

De boordcomputer van de Lexus NX gaf een nog resterende range van minder dan 50 km aan, maar er is was (naar later bleek) nog zeker zo’n 15 liter benzine aan boord. Zelfs met de gepatenteerde Autoblog rijstijl is dat voldoende om vanuit het Oosten (met hoofdletter en ultralange O) richting het mooie 010 te sturen. Maar dat wisten we toen nog niet, dus dook ik het terrein van een tankstation op nabij de eerste Tesla supercharger van Nederland. Pas nu besef ik dat eigenlijk wel weer een leuk detail was.

Bij de huidige generatie Lexus NX moet je op een knop drukken links onder op het dashboard om de tankklep te ontgrendelen. Dat deed ik, stapte uit en het klepje ging niet open. Dus probeer je het knopje nog een keer, tevergeefs uiteraard. Onverrichte zaken stapte ik weer in, waarop mijn vrouw zei: “Dat was snel”. Niet voor de eerste keer die dag, wink wink.

Murphy murphiet door

Nadat ik haar had uitgelegd, dook ze direct het dashboardkastje in en trok de handleiding eruit. Daar scoorde ze dan wel weer tien punten mee. Helaas zweeg de handleiding in alle talen over falende klepjes van de tankdop. Wel stond er een uitgebreide uitleg met alle open deuren over tanken en een stukje over problemen met de laadpoort.

Geen nood, ik had zelf al wel bedacht dat in de kofferbak een nood hendel zou moeten zitten. En eureka inderdaad: zowel in de linkerzijwand als de rechterzijwand zat een paneeltje. Daar moest het noodmechanisme achter zitten. Uiteraard zijn dit soort noodprocedures wat minder gebruiksvriendelijk. Even voelde ik me weer die puber die in de duinen auditieve feedback nodig heeft om te bepalen of je dat lullige klein ding wel hebt gevonden.

In dit geval ging het mis: ik kon het niet goed zien, maar voelde losse kabel en iets wat leek op een kabelboom. Om Murphy niet verder te tarten, leek het me een goed idee om daar niet te hard aan te trekken, maar dat zou achteraf de verkeerde beslissing blijken. Er leek niet zo veel te gebeuren, dus de “stress” nam toe. Niet echt overigens, want we waren niet gestrand op een tochtige snelwegparking. We waren bij casa di schoonmama, dus verhongeren gingen we niet.

Aangezien het zondag was, besloot ik niet direct de PR mensen bij Lexus lastig te vallen. Die vinden dat geen probleem, maar ik vond het zelf niet nodig. Weer zo’n foute beslissing. Lexus Assistance to the rescue; die beloofden iemand te sturen, wat een uur zou duren. Daarom leek het mij handig die dan maar te bestellen op de lunchlocatie, waar we voor de verjaardag van mijn schoonmoeder zouden zijn.

De reddende engel rijdt verkeerd

En daar ging het natuurlijk mis, want dat uur werd “iets” langer. De lunch was inmiddels achter de kiezen, maar gelukkig had ik van Lexus Assistance een handig linkje gekregen om de status van mijn pechhulpverzoek te volgen. Via die link paste ik het adres aan, waarna ik nog werd gebeld om te checken of dat klopte.

Op de laatste benzinedampen (volgens de boordcomputer he) reden we terug richting casa di schoonmama. Tijdens de terugweg belde de Lexus Assistance man (die eigenlijk van de ANWB was) dat hij voor het hek stond. Nu heeft het chateau van mijn schoonmoeder een slotgracht, dus dat vond ik vreemd. Of wacht, bij de lunchlocatie was wel een hek en ja daar stond die dus. Mijn adreswijziging was duidelijk niet aangekomen bij deze meneer. Achteraf bleek dat er nog een reddende engel was ingeschakeld en dat deze engel afgezegd had moeten worden.

De missende pagina en het lullige hendeltje

Inmiddels was ik er wel een beetje klaar mee, dus toch maar Lexus PR gebeld. Die nam op en ging direct aan de slag. Niet veel later ontving ik via WhatsApp een foto van de pagina met instructies. Pagina 762 was het, maar het instructieboekje wat bij mijn auto zat, was bij lange na niet zo dik.

Deze pagina was redelijk gedecideerd: ik had het goede luikje en de hendel zat daar echt. Dus nog maar een keer proberen, nog steeds geen klik. Of toch wel: als een Houdini moest ik met rechts mijn puberjaren herleven, met links wipte het tankdopje open. YES. We kunnen tanken.

De recall en mijn nieuwe liefde

Dit sprookje krijgt natuurlijk wel een gelukkig einde. De Lexus NX450h+ was sowieso aan een beurt toe en dan zou meteen naar de tankklep worden gekeken. Het mechanisme was inderdaad stuk en dat zinde ze in Japan niet, dus er komt een recall om een onderdeel te vervangen. Hoe cool is dat je aan de basis van een recall staat, zelfs wij maken dat niet iedere dag mee.

Hoe het dan zit met de nieuwe liefde? Als vervangend vervoer kregen we een Toyota GR86 mee. Geloof dat de helft van de redactie erin heeft gereden, maar ik heb het rode monster ook nog een paar dagen ingepikt. Naast wat styling upgrades is het belangrijkste verschil met de GT86 een van twee naar 2,4 liter vergrote boxer viercilinder. Een kleine 40 pk komt erbij, een winst van 20%, maar met een gestegen lol-factor van minimaal 80%. Met wat extra koppel onderin is de GR86 opeens een veel leukere en speelse auto.

De hoogtepunten

Los van het incident, was het zeker geen kommer en kwel om een langere periode in de Lexus NX450h+ rond te rijden. Waar de Lexus en Toyota hybrides in excelleren is in het praktijkverbruik. Door de boordcomputer perikelen en het feit dat je tussendoor best vaak laadt, hebben we geen overall verbruikscijfer tot achter de komma.

Voor een 300pk+ SUV met mij achter het stuur is 1 op 10 al netjes, maar de NX450h+ deed dat veel beter. Afhankelijk van het gebruik is tussen de 1 op 12 en 1 op 14 reëel, en dat is gewoon zuinig.

Het afscheid

Ondanks dat we op automobiel gebied hier thuis niet echt wat te klagen hebben, viel het vooral de dames zwaar. Mijn dochter refereerde aan diverse andere auto’s als de Lexus, verder ben ik overigens er wel van overtuigd dat ze mijn kind is.

Mijn vrouw vroeg zich nadat een Lexus een week niet gesignaleerd was, waar die toch gebleven kon zijn. Ingeleverd dus, waarop ze zich verschrikt afvroeg dat het toch een duurtest was. Ik kon beamen dat klopte en dat die drie maanden dus voorbij waren gevlogen. Mocht iemand bij Lexus graag een 535i inruilen voor een mooie prijs en een mega-korting op een NX450h+ mogelijk zijn, dan horen we het graag.