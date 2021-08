Alonso heeft functioneringsgesprek gehad

En dit is de uitslag van het functioneringsgesprek dat Alonso heeft gehad.

Het is misschien wel een van de verademingen van 2021. Natuurlijk, het is geweldig dat ene M. Verstappen en L. Hamilton heftig verwikkeld zijn in een titelstrijd. Een strijd die binnenkort in Nederland zich zal afspelen voor duur betaalde tribunes en gratis muzikanten. Maar nee, de verademing is Fernando Alonso.

Deze ondergewaarde coureur heeft al vaker laten zijn dat hij uit het juiste race-hout is gesneden. Hij moest even op gang komen, maar is nu minimaal op het niveau van Esteban Ocon, toch een van de aanstormende talenten van de F1-grid.

GP Hongarije

Na een hiaat van twee jaar was het opmerkelijk dat Fernando Alonso terugkeerde naar de F1. De man uit Oviedo was destijds niet meer de jongste en dus leek het afscheid niet meer dan logisch. Van de comeback werd aanvankelijk niet te veel verwacht. Naast de puike prestaties en het aantal punten staat natuurlijk de GP van Hongarije in ons geheugen gegrift.

Zijn strijd met Lewis Hamilton was episch. Met name omdat door het blokkeren van de Brit zijn teamgenoot Ocon de race kon winnen. Daar wordt de Spanjaard goed voor beloond, want na een functioneringsgesprek dat Alonso gehad heeft met de staf, is besloten dat Fernando mag blijven!

Functioneringsgesprek Fernando Alonso

De tweevoudig wereldkampioen had een contract voor 2021. Dat is nu verlengd met jaar. Alonso zal dus ook in 2022 voor het team van Alpine Renault blijven rijden. Dat zal hij doen naast de zojuist genoemde Esteban Ocon, die een contract heeft tot en met het seizoen van 2023.

Nu het functioneringsgesprek van Alonso goed is verlopen, slinkt het aantal beschikbare stoeltjes voor 2022. Bij Mercedes is de stoel van Bottas beschikbaar en het contract van Pérez is ook nog niet verlengd. Bij McLaren, Alpine, Aston Martin en Ferrari zijn de coureurs al vast gelegd (zelfde als dit seizoen). Kijken we naar de drie achterhoede teams, dan is is alleen Nikita Mazepin vastgelegd.

