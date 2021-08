964 Turbo van Button is bijzonder fraai en te veil

Deze 964 Turbo van Button mag zo in onze garage gezet worden!

Het is de laatste sympathieke Britse wereldkampioen in de Formule 1. Nee, niet zozeer om ene L. Hamilton een hak te zetten, maar wel even om Jenson Button een podium te geven. De Brit was bijna altijd een ware gentleman, zowel op als naast de baan. Dat niet alleen, hij was een enorme petrolhead. Nu is Lewis dat stiekem gelukkig ook. Maar waar Lewis elektrische auto’s promoot en wegrijdt in een V12, is Jenson Button iets meer down-to-earth. Hij begint gewoon zijn eigen sportwagenmerk.

Hij is namelijk een van de drijvende krachten achter het nieuwe sportwagenmerk Radford. Wellicht dat Button er ook eentje heeft besteld en dat hij derhalve eventjes plaats moet maken in zijn garage. Waarschijnlijk heeft Jenson Knoopje niet al te veel gewoon spul in zijn garage staan waardoor het meteen een noemenswaardige auto is en verrek: dat is de Porsche 964 Turbo van Button ook!

964 Turbo van Button

Uiteraard is het niet een normale 911 Turbo van de 964-generatie. Welnee, de kleur is Horizon Blue met een Marine Blue-interieur. Heel erg fraai, maar het gaat nog (veel) verder dan dat. De auto is namelijk speciaal gebouwd voor de Sultan van Brunei. Deze man, die mensenrechten niet echt hoog in het vaandel heeft staan, heeft in de loop der jaren een extreme collectie opgebouwd. Deze 964 komt nog uit de tijd dat het ‘goed’ ging met de Sultan.

Maar er is meer, de auto is namelijk voorzien van het X88-pakket. Hierdoor stijgt het vermogen naar maar liefst 381 pk! Tegenwoordig lijkt dat niet zoveel (het is 4 pk minder dan de meest eenvoudige 911 Carrera), maar vergeet niet dat de 964 nog heerlijk licht en compact is.

Lekker luxe

Het is geen pure circuitauto, maar eentje waar je elke dag lol kunt hebben op straat. De Sultan hield meer van snelle en luxe auto’s dan pure trackdayspeeltjes. Dus de auto is voorzien van een zonnedak, airco, comfortstoelen met elektrische verstelling en een heuse ruitenwisser aan de achterzijde!



















Ja, dat laatste is tegenwoordig nog steeds een optie. Oh ja, de velgen zijn die geweldigde 3-delige Speedline velgen. Interesse? De auto is te veil en wordt zonder ‘reserve’ verkocht. De hoogste bieder krijgt ‘m dus sowieso mee!

Via: Collecting Cars.

