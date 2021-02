Zo gaat het nu met Fernando Alonso na fietsongeluk - Autoblog.nl

Er is een update gegeven over de situatie van Fernando Alonso na zijn fietsongeluk. Momenteel ligt hij in het ziekenhuis.

Ga je een lekker stukje fietsen, knalt een automobilist je overhoop. Zijn die fietspaden in Nederland zo gek nog niet hè. De timing van het fietsongeluk was voor Fernando Alonso op z’n zachtst gezegd onprettig. We zitten halverwege februari en over een maandje gaat het 2021 seizoen van de Formule 1 van start. Het zal toch niet..

De klap was zo hard dat Alonso naar het ziekenhuis werd afgevoerd. Klinkt ernstig en inderdaad, er is letsel naar aanleiding van de klap. Gelukkig is het goede nieuws dat de F1-coureur naar alle waarschijnlijkheid op tijd gaat herstellen voor het start van het nieuwe seizoen.

In een nieuwe update is bekendgemaakt dat Fernando Alonso een kaakfractuur heeft opgelopen bij het fietsongeluk. De Zwitserse medici hebben een goed verlopen operatie achter de rug. Alonso moet nog de komende twee dagen in het ziekenhuis verblijven. Daarna mag hij thuis herstellen. Na enkele dagen rust zou de Spanjaard weer sterk genoeg moeten zijn om mee te kunnen doen aan de eerste F1-trainingen.

Het Alpine F1 team sluit de update af met een bedankje aan het adres van de fans voor alle hartverwarmende berichten. Namens het team, maar ook namens Alonso zelf.