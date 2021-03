Alonso beter dan Verstappen en Hamilton, aldus Alonso - Autoblog.nl

Volgens de Spaanse wereldkampioen van 2005 en 2006 is Alonso beter dan Lewis Hamilton en Max Verstappen.

Ja, dames en heren: het is nog maar één nachtje slapen en dan begint het F1-seizoen weer. Dan kunnen we eindelijk weer bevestigen dat Mercedes weer eens wereldkampioen gaat worden en dat het middenveld heel erg dicht op elkaar zit.

Alpine

In dat middenveld zit ook Alpine, dat voorheen nog Renault heette. Het Franse team uit Groot-Brittanië heeft een paar grote beslissingen genomen. Beroepscynicus Cyril Abiteboul is na 20 trouwe Renault-jaren met vervroegd pensioen gestuurd. In zijn plaats komt Laurent Rossi. Daarnaast is de auto voorzien van een enorme airduct die er nogal topzwaar uitziet. Als kers in de appelmoes is er een nieuwe coureur: Fernando Alonso.

Daar mogen ze bij Alpine Abiteboul erg dankbaar voor zijn. Het was de markante Fransman (met tatoeage van Ricciardo0 die ervoor zorgde dat de tweevoudig wereldkampioen voor zijn derde stint bij het team uit Enstone begint. Zelf heeft Alonso er zin in, zo laat hij weten aan de BBC.

Alonso beter dan Verstappen

Naast Alonso zijn er drie wereldkampioenen die de Spanjaard even benoemd: Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen. Ook is er een speciale melding voor Max Verstappen:

Ook al is hij geen kampioen en een van de jongere coureurs, hij racet al op een top niveau voor alweer vijf jaar. Ik denk dat de grid heel competitief zal zijn. Het gaat nog een hele uitdaging om met heen de strijd aan te gaan. Fernando Alosno, vindt Verstappen zo goed als kampioenen.

Op de vraag of Alonso even genoeg is als de genoemde coureurs, is Alonso zelfverzekerd:

Nee, ik ben beter. Fernando Alonso, heeft zelfkennis.

Geen wonderen

Voor dit seizoen verwacht Alonso (nog) geen wonderen van het team. Omdat de regelgeving niet heel erg is veranderd, zullen de krachtsverhoudingen ook niet noemenswaardig anders zijn, aldus de man uit Oviedo. Voor 2021 is het wel de bedoeling dat Alpine om de knikkers mee gaat doen.

Dan is het woord nu aan u, waarde lezer! Wat denk jij? Gaat Alonso de beloftes inlossen? Of beginnen de jaartjes nu wel heel erg te tellen? Laat het antwoord weten, in de comments!