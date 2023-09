AlphaTauri-duo voor volgend jaar zo goed als zeker

Wat gaat AlphaTauri doen met Daniel Ricciardo? Blijft Yuki Tsunoda? Is Lawson het volgende succesverhaal? Keert Nyck de Vries terug? Officieel is dat allemaal nog gissen, maar de oplossing lijkt nabij.

Het gaat allemaal niet van een leien dakje bij het juniorteam van Red Bull, AlphaTauri. Het team eindigde afgelopen jaar met een leeg zitje nu Alpine aan de haal is met Pierre Gasly. Yuki Tsunoda, die al een goede drie jaar in het juniorteam zit, bleef wel. Al is speculatief de vraag of de jonge Japanse coureur het wel in zich heeft, daar hij nog niet echt presteert alsof hij in een Red Bull thuis hoort (en AlphaTauri is nou eenmaal de springplank naar Red Bull). Het lege zitje werd opgevuld door Nyck de Vries. Ook al kon de Nederlander het jaar daarvoor punten scoren tijdens een invalsessie op Monza, dit jaar was het zo belabberd dat hij halverwege het jaar eruit gehelmut werd.

Daniel Ricciardo

En wie was daar om het gat wat Nyck achter liet te vullen? Daniel Ricciardo! De ex-teammaat van Verstappen bij Red Bull, daarna semi-succesvolle Renault-rijder en niet belachelijk succesvolle McLaren-rijder, werd eerst op het backup-bankje gezet bij Red Bull. Maar de 34-jarige Australiër zit nog vol met vechtlust en durft een rentree bij Red Bull Jr. wel aan. Ware het niet dat hij nog geen één race heeft gereden. Zijn vervanging werd voor de zomerstop aangekondigd en na de zomerstop, in een vrije training nota bene, brak hij een bot in zijn hand en moest daardoor Zandvoort, Italië en Singapore missen. Ook op Suzuka racet de Australiër niet mee. Dus de grote nieuwe (oude) belofte van AlphaTauri zit alsnog op het backup-bankje terwijl Liam Lawson van datzelfde backup-bankje de races nu rijdt.

Nieuw rijdersduo

Kortom: AlphaTauri heeft de keuze uit een paar namen met allemaal een grote ‘maar’. Yuki Tsunoda zit een beetje op een soort ‘nu of nooit’ wat betreft presteren, Daniel Ricciardo weten we eigenlijk nog niks van, Liam Lawson heeft de ervaring (nog) niet en Nyck de Vries heeft bewezen niet geschikt te zijn. Dat kan spannend worden wat betreft het rijdersduo voor 2024. Toch lijkt het allemaal minder spannend te worden dan gedacht.

Tsunoda en Ricciardo

De doorgaans goed geïnformeerde sportredactie van De Telegraaf weet namelijk al te melden dat er niks verandert. Zowel Yuki Tsunoda als Daniel Ricciardo blijven bij AlphaTauri in 2024. Ze hebben allebei getekend voor een jaar. Nou weet je natuurlijk niks zeker (Nyck de Vries zou immers ook tot eind dit jaar blijven), maar als je weet dat een degradatie na de zomerstop boven je hangt, voel je natuurlijk extra druk om te presteren. AlphaTauri gaat naar verwachting tijdens het GP-weekend in Japan een officiële aankondiging doen. Gelukkig maar dat ze met Tsunoda blijven, je wil immers niet in Japan je Japanse coureur de deur wijzen.

Ricciardo heeft dus de vechtlust om weer zijn best te doen en zelfs een terugkeer bij Red Bull vindt de Australiër een doel om voor ogen te hebben. Lawson zou het jammer vinden als hij weer terug moet naar de positie als reserverijder, maar goed, het is een ruige wereld. Behalve Williams (Sargeant) zijn nu alle zetels weer gevuld en blijft alles hetzelfde.