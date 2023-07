UPDATE en officieel: Ricciardo opvolger De Vries bij AlphaTauri

Daniel Ricciardo is de opvolger van Nyck de Vries bij het team van AlphaTauri.

Helaas, helaas. Nyck de Vries is ontslagen bij AlphaTauri. Naar het schijnt hadden ze bij het team geen vertrouwen in de oud Formule E- en Formule 2-kampioen. Allard Kalff melde dat gezien de matige prestaties de afgelopen 9 races besloten is om niet verder te gaan met de Fries.

Ricciardo opvolger Nyck

Maar wie wordt dan zijn vervanger? Het is zo klaar als een klontje: Daniel Ricciardo wordt zijn opvolger. Dat meldt het team op de eigen site. Die werd vorig jaar ontslagen bij McLaren Racing en opgepikt als derde coureur door Red Bull Racing.

Vandaag maakte hij op Silverstone testkilometers. We gaan ervan uit dat die testkilometers goed verlopen zijn, want Ricciardo gaat nu dus bij AlphaTauri aan de slag.

Vreemde actie

Het is op zich wel een vreemde actie om een 28-jarige coureur te ontslaan bij je Junior- team en deze vervolgens te vervangen door een oude rot van 34. Het geeft vooral de armoede aan van de talentenpool van Red Bul. In de Formule 2 is Ayumu Iwasa de meest succesvolle Red Bull protégé. Hij staat derde in het kampioenschap. Andere namen die genoemd werden zijn die van Liam Lawson (doet het goed in de Super Formula) en die van Alex Palou. Palou geldt als een megatalent, maar die heeft tot september nog IndyCar-races op de agenda staan.

Voor Daniel Ricciardo is het thuiskomen op een vertrouwd nest. Hij reed in 2012 (10 punten) en 2013 (20 punten) voor het team van Toro Rosso, zoals het team uit Faenza toen nog heette. De Australiër komt precies op het goede moment binnen. De AT04 (de auto van AlphaTauri dit seizoen) krijgt namelijk een paar grote upgrades voor de GP van Hongarije. Ook is de verwachting dat de auto op een krappere baan met minder rechte stukken aanzienlijk beter uit de verf kan komen. Het zou zomaar een bliksemstart kunnen zijn voor Daniel Ricciardo.