Video: de beste auto voor een politieachtervolging is een…

Audi? BMW? Porsche misschien? Nee joh, zelfs met een Opel Zafira kom je al een heel end. Met de nadruk op ‘een heel end’.

De politie rijdt al een tijdje in wel erg dikke dienstbakken. Als je op de snelweg achterna gezeten wordt, is dat waarschijnlijk door een Audi A6 3.0 BiTDI. Dat is al geen slak, maar er wordt ook vaak beweerd dat ze de auto’s ook nog even kietelen om boven de geclaimde 286 pk uit te komen. Kortom: probeer niet te veel geks te doen. De kans is namelijk groot dat je toch wel gepakt wordt.

Achtervolging

Toch denkt de politie ook aan de veiligheid tijdens een politieachtervolging en wordt er niet met hoge snelheden geramd. En dan blijkt dat je de politie in veel auto’s nog best even aan het lijntje kunt houden. Kijk maar naar het onderstaande tafereel. Een video van de politie laat zien dat er met man en macht wordt gereageerd op iemand die de benen neemt na het negeren van een stopteken. Met meerdere A6’en gaat de politie erachteraan, maar stoppen doet het figuur niet.

Opel Zafira

Dus wat voor scheurmonster heb je nodig om de politie zo lang aan het lijntje te houden? Een rasechte… Opel Zafira. We gaan de midi-MPV van Opel niet zonder reden affakkelen, maar we verrassen hopelijk ook niemand als we zeggen dat zo’n ding niet het toppunt van snelheid is. Maar dus wel snel genoeg om de politie goed te laten nadenken over de veiligheid en dus nog bijna een minuut of 10 uit handen te blijven tijdens een politieachtervolging.

Gepakt

De video eindigt echter wel met het beeld dat je al verwacht: een Opel Zafira-bestuurder in handboeien. Bij een afrit kunnen twee A6’en de Zafira een PIT-manoeuvre en een ram uitdelen en vliegt de Zafira uit paniek het talud af. Daar duiken nog eens twee B-Klasses erbovenop en stopt de Zafira met vluchten.

Een goede poging, helemaal voor een Opel Zafira, maar toch is het niet genoeg om de Nederlandse politie op te laten geven.