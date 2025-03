Alpine A390: eindelijk een nieuw model!

Eindelijk, eindelijk. Een geheel nieuwe Alpine met de A390.

Als een soort Porsche 911 is de Alpine A110 de afgelopen jaren flink uitgemelkt. Met de A290 hebben de Fransen nieuw bloed in huis, maar eerlijk. Dat is ook maar een verbouwde Renault 5.

Met de Alpine A290 is het tweede, echt geheel eigen model van het merk een feit. Alpine heeft de eerste plaatjes vrijgegeven van het model, in camouflage tijdens wintertests in Zweden.

Met temperaturen van wel -40 graden Celsius begeeft de Alpine A390 zich op besneeuwde en ijzige wegen. Ze vormen onderdeel van een uitgebreide testprogramma om te kijken of de fastback alle weersomstandigheden kan doorstaan. De wintertests vormen de laatste onderdelen van het ontwikkelingsprogramma. Over een paar maanden lanceert Alpine het nieuwe vlaggenschip.

Alpine A390 foto’s

Met de Peugeot 408 en de Citroën CX 5 is de fastback weer helemaal hot bij de fransen. Geen MPV, geen crossover. Maar een modelletje tussenin. Terwijl dat toch vooral suffe gezinsbakken zijn, moet de Alpine A390 een fastback worden met de nadruk op fast.

Dat leuke sturen moet onder andere komen van Alpine Active Torque Vectoring en een Track Modus. Alpine gaat zelf zover door de A390 een vijfpersoons sportauto te noemen. Nou, dat is wel wat te veel van het goede. Maar aan ambitie geen gebrek zullen we maar zeggen.

Met de onthulling van dit prototype zijn ook de maten bekend. De nieuwe Alpine A390 is 4,61 meter lang, 1,53 meter hoog en 1,88 meter breed. Het uiterlijk krijgt kenmerken van de A390_β show car, maar daar is met al die camouflage nog bitter weinig van te zien.

Het nog geheime interieur omvat een Nappa lederen sportstuur en sportieve knopjes met een knipoog naar de Formule 1. Deze knoppen zijn OV (Overtake), RCH (Recharge) en eentje om de rijmodi in te stellen.

De officiële onthulling van het nieuwe vlaggenschip uit Dieppe is op 27 mei. Dit jaar staat in het teken van 70 jaar Alpine. Een beter moment om een nieuw vlaggenschip te lanceren is er niet. Eens kijken of de Alpine A390 echt zo leuk is als de Fransen ons doen willen geloven.