Alpine A390_β is een ‘A110 voor vijf personen’

De nieuwste Alpine wordt een elektrische fastback genaamd A390.

Als het nog niet wist: de Autosalon van Parijs is in aantocht en daar pakt vooral Renault groot uit. En er is niet alleen nieuws van Renault zelf, maar ook van Alpine. Zij presenteren een voorbode op een volledig nieuw model, wat – in tegenstelling tot de A290 – geen aangepaste Renault is.

De auto heet A390_β waarbij de β (beta) betekent dat het nog een concept car is. Uit de teaser konden we al afleiden dat het een fastback zou worden. Dat is het ook, maar toch zijn we een klein beetje teleurgesteld in de hoogte van de auto. Maar dat komt misschien omdat ze een accupakket kwijt moeten in de bodem. Alpine profileert de A390 nadrukkelijk als een sportieve auto, want ze spreken van een “sport fastback”.

Volgens Alpine komt de concept car voor 85% overeen met het uiteindelijke productiemodel. Er zijn wel wat elementen van de A110 in te herkennen, maar met deze A390 introduceert Alpine een nieuwe designtaal. We zien helaas geen dubbele ronde lampen meer, zowel de koplampen als de achterlichten zijn nu strakke lijnen.

De binnenkant van de Alpine A390_β is niet bijster interessant, want dit is typisch een veel te futuristisch concept car interieur. Dit komt duidelijk niet voor 85% overeen met het productiemodel.

Voor specificaties is het nog een beetje te vroeg, maar Alpine verklapt alvast dat de A390 drie elektromotoren krijgt. Een daarvan zit op de vooras en de andere twee op de achteras. Deze worden aangestuurd met Active Torque Vectoring. Dit moet het gedeelte “sport” in sport fastback waarmaken.

Hoewel de A390_β er nog redelijk futuristisch uitziet, laat de productieversie toch niet heel lang op zich wachten. De A390 moet volgend jaar al van de band rollen in Dieppe.