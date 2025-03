Gloednieuwde driezits supercar in de maak!

Een supercar met drie zetels is niet iets van vroeger.

Naast de Fiat Multipla is de McLaren F1 misschien wel de bekendste auto met drie stoeltjes voorin. In het geval van de F1 is dat ook meteen het maximale aantal stoelen in de auto. Dat was de jaren negentig. Vandaag de dag is een driezitter een stuk zeldzamer.

McLaren flikte het kunstje enkele jaren geleden met de Speedtail. Lanzante, bekend van de F1 GTR en later de P1 GT, wil nu ook een eigen driezits supercar gaan bouwen. Onder de codenaam Project 95-59 is het programma in gang gezet. Het idee komt niet uit de lucht vallen. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de McLaren F1 GTR als winnende auto over de finish kwam tijdens de 24 uur van Le Mans. Dat moet natuurlijk gevierd worden.

Nieuwe supercar van Lanzante

Geheel toepasselijk vormt een McLaren de basis van Project 95-59. Ook is bekend dat het om een driezits auto gaat. Voor de rest is het nog geheim allemaal. Maar de Speedtail heeft er vast wat mee te maken. Aangezien dit de laatste moderne McLaren is met een drie-stoelen-setup. De auto gaat getekend worden door Paul Howse, die ook betrokken was bij het ontwerp van de McLaren P1.

Over een paar maanden weten we meer. De wereldpremière van de nieuwe supercar van Lanzante is tijdens het Goodwood Festival of Speed. Daar komt de exclusieve auto ook meteen in actie tijdens de heuvelklim. Kijk, dat is goed nieuws. Een statische presentatie is toch wat saai. Het product daadwerkelijk in actie zien is betere koek.

De supercar van Lanzante zal in een gelimiteerde oplage worden gemaakt. VIP-klanten van het merk hebben al een sneak peak gekregen. Die kunnen de komende maanden alvast bedenken of ze eventuele interesse hebben in dit exclusieve auto, of niet.