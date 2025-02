Kappen nou, Alpine brengt weer variant van A110 uit

De meest uitgemolken auto van de laatste decennia. Dames en heren, de Alpine A110.

En eigenlijk wil ik het niet doen hè, Het Franse Alpine plagen omdat ze tig varianten van de A110 hebben uitgebracht. Het valt de prijzen dat het merk een sportauto uitbrengt met middenmotor. Want, wie doet dat toch? Toch blijft Alpine maar nieuwe varianten verzinnen voor de A110.

Ik weet niet wat er in de Franse keuken zit, maar het is inmiddels onderdeel van de cultuur om een model te blijven herintroduceren. Kijk maar naar Bugatti en de Veyron. De hypercar kreeg meer varianten dan Mercedes momenteel aan modellen heeft. Dat is echt heel veel. Alpine doet iets vergelijkbaars met de A110. Een korte terugblik aan varianten tot nu toe:

Alpine A110

A110 S

A110 GT

A110 R

A110 Légende GT

A110 Color Edition

A110 Felipe Pantone

A110 Tour de Cors 75

A110 GT Jean Rédélé

A110 Miami

A110 S Enstone Edition

A110 R Le Mans

A110 San Remo 73

A110 R Fernando Alonso

A110 R Ultime

Best een lang lijstje. Ik wacht nog even op de Alpine A110 Philip Freriks, dat lijkt me de ultieme variant. Zonder dollen, de Fransen maken er een sport van een nieuwe editie uit te brengen. Vandaag is weer zo’n dag. Maak kennis met de Alpine A110 R 70.

Alpine A110 R 70

De A110 R 70 viert het 70-jarige bestaan van Alpine. Deze variant is extra dik uitgevoerd met een carbon motorkap, achterruit (wat dus geen achterruit meer is), dak en spoiler. De 18 inch velgen zijn ook van carbon, voorzien van een wit biesje. Motorisch is het nog steeds hetzelfde, 300 pk en 340 Nm koppel uit een viercilinder turbomotor.

Er zijn vier interieursamenstellingen om uit te kiezen. Standaard levert Alpine de A110 R 70 op Michelin PS CUP 2’s. Er zijn zeven kleurtjes beschikbaar voor de Brembo remklauwen en ook standaard is een Akrapovic uitlaatsysteem. Er worden 770 stuks gemaakt van de Alpine A110 R 70.

Alpine A110 GTS

Maar wacht. Er is meer! Als een goede TellSell-reclame introduceert Alpine nog een variant van de A110. Natuurlijk. De GT en S gaan verdwijnen uit de line-up en worden samen vervangen voor één nieuwe variant: de GTS.

De GTS heeft het chassis van de S en deelt comfortabele componenten van de GT. Er zijn vijf nieuwe kleuren: Peacock Blue, Acropolis Orange, Solar Orange, Eclipse Blue en Steel Grey.

De Alpine A110 GTS levert 300 pk, 340 Nm koppel en het uiterlijk is dikker aan te kleden met de optionele GTS aerokit. Optioneel in het interieur zijn zwart ledeen stoelen of Alcantara. Een premium audiosysteem is standaard.

Vanaf maart 2025 zijn de Alpine A110 R 70 en de GTS te bestellen. De line-up bestaat dan uit drie varianten en de Franse prijzen zijn als volgt. 65.000 euro voor de A110, 79.500 euro voor de GTS en 122.500 euro voor de A110 R 70.