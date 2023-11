Alonso is zijn gepersonaliseerde McLaren nu al zat

Fernando rijdt vandaag de dag natuurlijk liever in een Aston Martin.

Er zijn mensen die gelimiteerde supercars bestellen en ‘m vervolgens verkopen zonder er een meter mee gereden te hebben. Dat kunnen natuurlijk geen echte autoliefhebbers zijn. Of toch wel…? We hebben namelijk een bekende gevonden die zich schuldig maakt aan deze verderfelijke praktijken. Zijn naam is Fernando Alonso.

Tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi zal namelijk een McLaren Elva geveild worden die in het bezit is van een zekere Fernando Alonso. Deze auto komt uit 2022 en er staat welgeteld 5 km op de klok. Oftewel: Fernando heeft er niet eens een blokje om mee gedaan.

Dat heeft misschien iets te maken met het feit dat het een auto van zijn vorige werkgever is. Je denkt misschien: de McLaren Elva is er nog niet zo lang, toen reed Alonso toch allang niet meer voor McLaren? De Elva dateert echter uit 2019 toen Alonso Indycar reed voor – jawel – McLaren. Hij was toen tevens nog actief als merkambassadeur.

In die hoedanigheid was het dus niet gek dat Alonso een van de gelukkigen was die een 815 pk sterke McLaren Elva mocht samenstellen. Hij koos voor matgrijs met oranje accenten. Dat het écht de auto van Alonso is kun je zien aan de logo’s die in de hoofdsteunen zijn geborduurd.

Helaas voor McLaren werd de auto pas in 2022 geleverd toen Alonso al lang en breed bij het team van Aston Martin zat. Een mooi PR-moment waarbij Fernando de sleutels overhandigd krijgt was er dus niet bij.

Alonso is zelf kennelijk ook zijn interesse in de McLaren Elva verloren, want hij doet ‘m nu ongereden weer van de hand. Toch een beetje lullig voor McLaren. Dit is wederom geen goede reclame voor de Elva, die het toch al moeilijk had. Het productieaantal is namelijk al tot twee keer toe teruggeschroefd. Waar er aanvankelijk 399 gebouwd zouden worden, is de uiteindelijke oplage maar 149 stuks.

Op de veiling staat deze zeldzame McLaren ook niet garant voor succes. De laatste paar keer dat er een Elva onder de hamer ging werd de reserve niet gehaald. Maar misschien verandert dat als de auto in kwestie van een tweevoudig Formule 1-wereldkampioen is geweest…

We gaan het 23 november zien als deze auto door Bonhams wordt geveild tijdens het raceweekend in Abu Dhabi. Bonhams zelf heeft er wel vertrouwen in, want ze verwachten dat de McLaren Elva van Alonso ergens tussen de 2,3 en 2,8 miljoen euro op zal brengen.