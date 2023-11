Eerste nieuwe TWR wordt een heuse Jaguar XJ-S

Magnus Walker en Khyzyl Saleem storten zich op de eerste nieuwe TWR, hopelijk met V12!

Restomods heb je in allerlei soorten en maten. De Porsche 911 is een heel erg populair onderwerp. Er zijn er veel van gebouwd, dus het is geen heiligschennis. En omdat de verschillen tussen de modellen klein zijn, kun je ze vrij eenvoudig er moderner of juist klassieker uit laten zien dan ze zijn.

Bij het betere restmod-werk – zoals dat van Singer of Eagle – zie je dat de looks van het betreffende voertuig klassieker worden gemaakt, terwijl de techniek juist moderner is.

Eerste nieuwe TWR

Uiteraard zorgt dit voor een hoop nieuwe bedrijven die zich ook bezighouden met dit soort activiteiten. De laatste die aangekondigd is, is TWR Performance. TWR – van Tom Walkinshaw Racing – gaat zich nu bezighouden met hele dikke Jaguars.

Dat doen ze in dit geval met Magnus Walker, een soort Rick Rubin-esque meneer met een fascinatie voor oude Porsches. De andere persoon is Khyzyl Saleem, een digitale renderheld. Althans, de renders zijn digitaal, Kyzyl is voor zover wij weten gewoon van vlees en bloed). Kyzyl maakt computerbeelden van getunede auto’s en maakt ze nu ook in het vleesch.

Jaguar XJ-S wordt de eerste

De eerste auto waarmee ze zich bezig gaan houden is… de Jaguar XJ-S. Deze extreem zwaar onderschatte auto begint eindelijk een leeftijd te krijgen dat we denken: oh, deze moeten we bewaren voor het nageslacht!

Wat ze gaan doen met de Jaguar XJ-S, is nog niet bekend. TWR was destijds eind jaren ’80 en begin jaren ’90 voor de race-activiteiten van Jaguar. Onze eigen Jan Lammers won met een TWR geprepareerde XJR-9 de 24 uur van Le Mans in 1988.

Mede voor die heldendaad kreeg hij een TWR geprepareerde Jaguar XJR-S (dat is de snelle variant van de XJ-S). Dus als er weer een nieuwe TWR aankomt op basis van de XJ-S, regel er ook eentje voor Jan Lammers.

Via: TWR op Instagram.