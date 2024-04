TWR Supercat: V12, supercharger en 608 pk

Herbeleef glorieuze tijden met de TWR Supercat.

Deze is niet voor de poes! Als @nicolasr nog iets zoekt om zijn garage uit te breiden met een leuke hoedtik naar het verleden, dit is het! Het historische TWR (Tom Walkinshaw Racing) leeft voort en heeft een gloednieuw project voorgesteld op basis van de Jaguar XJS.

Een moderne interpretatie van de Jag met ingrediënten om je vingers bij af te likken. Onder de kap nog steeds een V12, die dankzij een supercharger een gezonde 608 pk afgeeft. Het motorblok is gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten. Uitgebreide details over de twaalfcilinder zijn helaas nog niet bekendgemaakt.

TWR Supercat

Dit is zoveel meer dan een gepimpte XJS. TWR heeft de Supercat in een windtunnel gehad, waardoor de aerodynamische aanpassingen daadwerkelijk nut hebben. Er zitten volgens het bedrijf vele tienduizenden uren in de ontwikkeling van het uiterlijk van de auto. Oké, klinkt ambitieus.

Het resultaat is een uniek speeltje voor de autoverzamelaar die alles al heeft. Dit is geen concurrent van een Aston Martin of een Bentley. De TWR Supercat staat op zichzelf en is een unieke propositie voor de liefhebber. Met een oplage van slechts 88 stuks is het bovendien een zeldzame auto.

Vanaf heden is het mogelijk om een order te plaatsen voor het beest. TWR wil graag 225.000 Britse pond vangen voor de roofkat. Dat is omgerekend 263.000 euro. Daar komen nog lokale belastingen bij. Nou, reken maar in Nederland op een prijskaartje richting de half miljoen als daar nog 21% BTW en een gigantische BPM-boete bovenop komt. De Nederlandse staat zal fiscaal hard afrekenen met zo’n supercharged V12.

Het plaatsen van een order bij TWR gaat gepaard met een aanbetaling van 10.000 pond. Eind dit jaar moeten de eerste auto’s klaar zijn om afgeleverd te worden. Hopelijk verloopt dit verhaal beter af dan dat andere Britse merk met een vergelijkbare naam.