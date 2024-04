Nederlandse prijs Volkswagen Golf 8.5

Valt het mee of valt het tegen? De Nederlandse prijs van de Volkswagen Golf 8.5

Mede met de komst van de ID-producten voelt de Golf een beetje als een overbodig model binnen het gamma van Volkswagen. Misschien zeg ik dat wel heel oneerbiedig, maar dat gevoel is er toch wel een beetje. Na de zeer succesvolle en geliefde Golf 7.5 is het met de 8 een beetje stil geworden.

Aan de Golf 8.5 de deftige taak toch nog een succes te maken van de Golf, zoals het icoon van het merk ooit was. De ‘nieuwe’ werd eerder al voorgesteld en nu heeft Volkswagen de Nederlandse prijs van de Golf 8.5 bekendgemaakt.

Het begint bij 34.990 euro. Je hebt dan een 1.5 TSI met 116 pk en een handbak. Deze motor is ook te krijgen met 150 pk. Echte levensvreugde ga je niet vinden met de instapper als het om het sturen gaat. Het is een prima bak hoor, met onder andere een digitale cockpit, parkeersensoren voor en achter en Adaptive Cruise Control en Lane Assist. Ik bedoel cruise control, die luxe heeft onze Cupra Born duurtester niet eens! Daarnaast zijn er nog de hybrideversies van de 1.5 als eTSI met 116 pk of 150 pk en standaard een 7-traps DSG.

Voor 36.990 euro scoor je de meer aangeklede Life Edition. Dan heb je onder meer metallic lak, 17 inch lichtmetalen velgen, comfortstoelen, draadloze oplaadmogelijkheid voor smartphones, Keyless Access en een busjes look. Ik bedoel donker getinte ramen achter.

Door het geplaagde BPM-systeem ga je al heel snel heel veel meer betalen kijkende naar andere TSI- en eTSI-uitvoeringen. Neem nu een Golf GTE, de plug-in hybride kost je minstens 49.990 euro. Omdat de Golf 50 kaarsjes uitblaast is er ook een feestmodel in vorm van de Golf eHybrid ‘50 Edition’. Deze uitvoering zit lekker in de spullen met 18 inch velgen, Art Velours-bekleding een Ergo-Active bestuurdersstoel en meer Volkswagen vangt er graag 44.490 euro voor.

Voor de écht leuke modellen moeten we nog even wachten. Later volgen de R-Line uitvoeringen en na de zomer introduceert Volkswagen de Golf 8.5 GTI en R. Dat worden de modellen waar je een glimlach van krijgt, maar zullen tevens met stevige prijskaartjes komen. Kijk niet gek op als die tussen de 60 en 80k gaan kosten in de prijslijsten. Toch maar een 1.0tje?

Volkswagen Golf 8.5 concurrentie

Kakelvers heeft Cupra gisteravond de nieuwe Leon gepresenteerd. Daar is nog geen prijs van bekend. De Golf 8.5 concurreert verder met onder andere de Hyundai i30, Toyota Corolla, Peugeot 308, Opel Astra en als het wat meer mag kosten een Audi A3. Prijsjes staan hieronder!