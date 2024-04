CUPRA Formentor en Leon (2024): tot 100 km elektrisch

Cupra heeft flink uitgepakt met de nieuwe Formentor en Leon.

De Volkswagen Groep is flink bezig het modellengamma te vernieuwen met de MQB evo-modellen. Recent hadden we al de Golf, Tiguan en Passat bijvoorbeeld. Maar vergeet ook Skoda niet. Dit keer is het de beurt aan Cupra die de Formentor en Leon van een flinke facelift voorzien.

Redenen om voor een Cupra te kiezen? Je zoekt een praktische hatchback of crossover, maar het mag allemaal wat pittiger zijn. Nou die Catalaanse saus komt uitstekend tot zijn recht met de Cupra Formentor en Leon. Laatstgenoemde komt er ook weer als Sports Tourer en hatchback. Hier staan dus drie verse auto’s!

Wat opvalt aan het trio is de scherpere neus aan de voorzijde. Die loopt bijna net zo puntig als een Ferrari Roma. Een beter compliment kun je niet uitdelen aan de dames en heren uit Barcelona. Ook nieuw is het verlichte logo aan de achterzijde, wat we bijvoorbeeld ook kennen van de Porsche Taycan. Cupra heeft een aantal nieuwe matte kleuren toevoegd aan het kleurenpallet. Je kunt tot 19 inch formaat velgen shoppen op de vernieuwde modellen.

Het interieur is wederom een hoogtepuntje bij Cupra. Dat doen ze gewoon goed. Met mooie kuipstoelen, zachter materialen en in het midden een groot 12,9 inch scherm voor de infotainment. Optioneel is een Sennheiser sound system beschikbaar met 11 speakers, een subwoofer en een versterker. Kun je keihard Scooter uit de speakers pompen. Op de één of andere manier zie ik deze artiest heel goed in combinatie met een Cupra-berijder.

Het zijn niet alleen looks, de auto’s moeten ook daadwerkelijk lekker sturen. Beide Cupra’s beschikken over een MacPherson voorwielophanging met een multilink-as achter. Dankzij het adaptieve Dynamic Chassis Control (DCC) kun je aan de hand van verschillende rijmodi de demping instellen.

Hybride aandrijflijnen

Belangrijk voor Nederland is het hybride verhaal. Hoewel zowel de Formentor als Leon puike uitvoeringen hebben, komen die niet in de Nederlandse prijslijsten te staan. De focus ligt hier op hybride, met dank aan het Hollandse belastingssysteem. Hoezee!

De vernieuwde Cupra en Formentor combineren een 1.5 liter benzinemotor met een elektromotor. De modellen komen verkrijgbaar met 204 pk of 272 pk. De Formentor VZ e-Hybrid (272 pk) en Leon VZ e-Hybid (272 pk) zijn optioneel leverbaar met een Brembo remsysteem, inclusief geperforeerde remschijven.

Beide modellen beschikken over een 19,7 kWh accupakket. Volgens Cupra goed voor een elektrisch rijbereik van 100 kilometer. Laden gaat met 11 kW, maar er is ook ondersteuning voor snelladen tot 50 kW. Je ziet bij steeds meer supermarkten of bouwmarkten snelladers beschikbaar. Even een boodschap doen en de batterij is weer vol. Dat is gewoon lekker.

333 pk en driftmodus: niet voor Nederland

Om even aan te geven wat aan onze neus voorbijgaat. Internationale markten krijgen ook een Cupra Leon Sportstourer met een 2.0 TFSI, goed voor 333 pk, een torque splitter, Drift Mode en vierwielaandrijving. Dat is straks de krachtigste Leon ooit. De hatchback Cupra Leon komt er met 300 pk en voorwielaandrijving. Een vergelijkbare uitvoering met eveneens 333 pk krijgt de Formentor ook. Klinkt allemaal heel tof, maar wij krijgen dit dus niet.

Vanaf 1 mei te zien

Vanaf 1 mei verschijnen de vernieuwde Cupra Leon en Formentor bij diverse dealers in Nederland. De marktintroductie in deze zomer. In aanloop daarnaartoe maakt het merk meer info en prijzen bekend.