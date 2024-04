Breek: F1 tot 2029 bij ViaPlay en goedkoper jaarabonnement

ViaPlay heeft een enorme deal gesloten met de Formule 1.

Bij Ziggo Sport slaat er nu iemand uit frustratie met een harde vuist op tafel. ViaPlay heeft zojuist bekendgemaakt een enorme deal gemaakt te hebben met Formula One Management. De Scandinavische streamingservice heeft de rechten voor Formule 1 maar liefst voor vijf jaar weten vast te leggen. Het is voor het eerst dat ViaPlay zoveel jaar achter elkaar F1 mag uitzenden.

F1 in Nederland

Sinds Max Verstappen deel uitmaakt van de Formule 1 is opeens iedereen fan. Nou ja, bijna dan. Volgens ViaPlay telt Nederland ongeveer 5 miljoen fans. Daarvan is 50 procent de sport gaan volgen in de afgelopen vijf jaar. In 2023 steeg het aantal kijkers in Nederland tot 12 miljoen. Een stijging van 35 procent in vergelijking met 2022.

Formule 1 bij ViaPlay tot 2029

Dat betekent dat de Viplay Group tot en met tenminste eind 2029 de rechten voor F1 in handen heeft voor de landen Nederland, Zweden, Finland, Denemarken, Noorwegen en IJsland. Trainingen, kwalificaties en alle races zullen mogen exclusief live door ViaPlay uitgezonden worden. Daaromheen bouwt ViaPlay natuurlijk een heel circus aan programma’s met voor- en nabeschouwingen, talkshows, samenvattingen en documentaires zoals nu al het geval is.

Wie hoopte dat de Formule 1 in handen van Ziggo terecht zou komen heeft nu officieel de teleurstelling te pakken. Een teleurstelling van tenminste vijf jaar. Voor Nederland is het ook zo dat ViaPlay de samenwerking met F1 TV Pro voortzet. Dat betekent dat F1 TV pro onderdeel uitmaakt van een ViaPlay abonnement. Het is wel zo dat F1 TV in zowel Nederland als in Scandinavië als apart product verkocht blijft worden.

Voor ViaPlay is deze deal natuurlijk het levensreddende middel waar ze naar op zoek waren. De ViaPlay Group heeft een financieel zware tijd achter de rug. Met een nieuwe kapitaalinjectie en deze belangrijke deal ziet de toekomst voor de Zweden er een stuk rooskleuriger uit.

Goedkoper ViaPlay abonnement

ViaPlay heeft ook nog goed nieuws te melden voor liefhebbers van de Formule 1. Het bedrijf introduceert een nieuw voordeliger jaarabonnement. Tot voor kort was je door een recente verhoging maar liefst 215,88 euro per jaar kwijt voor een abonnementje.

Met dit nieuwe abonnement kun je 12 maanden ViaPlay afsluiten voor 13,79 euro per maand. Dat is 165,48 euro voor een jaar. Het gaat hier om een tijdelijke actie die tot en met 21 mei af te sluiten is. Daarna betaal je weer de volle mop. De actie is natuurlijk in het leven geroepen om al die weggelopen klanten terug te winnen.

Dat gezegd hebbende: F1 TV is nog steeds voordeliger met een abonnement van 11,90 euro per maand. De meerprijs voor ViaPlay zit hem vooral in alle extra content eromheen. Denk aan documentaires en voor- en nabeschouwingen. Als het je puur om de trainingen, kwali en race gaat ben je met een abonnement op F1 TV beter uit.