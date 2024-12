Amateuristische Ferrari-dief wordt in no time gepakt

Tip: als je een auto steelt, parkeer die dan niet een paar straten verderop.

Een gestolen auto terugvinden kan soms best lastig zijn, maar als er een GPS-tracker aan boord is scheelt dat natuurlijk een hoop. En een Amerikaanse autodief maakte het de politie wel héél makkelijk, nadat hij op 19 december een Ferrari had gestolen.

De dief was er in Portland vandoor gegaan met een Ferrari SF90 Spider, wat een behoorlijk vette buit is. Volgens de Amerikaanse politie was de auto maar liefst 900.000 dollar waard. Dat klinkt als een erg optimistische schatting, maar het is in ieder geval een dure auto.

Zo’n auto is natuurlijk voorzien van een trackingsysteem, dus de eigenaar kon gewoon de locatie van de Ferrari zien. Die gaf hij meteen door aan de lokale politie. Wat bleek? De auto stond doodleuk geparkeerd op nog geen halve kilometer afstand van de oorspronkelijke locatie.

De dader zelf zat niet meer in de auto, maar die was ook niet heel moeilijk te op te sporen. Hij liep vlak bij de locatie waar hij de auto gestolen had. Daar werd de 36-jarige man door de politie herkend en in de boeien geslagen. We weten niet precies wat het plan was van de dief, maar hij heeft de auto dus alleen een paar straten verderop geparkeerd. Je zou bijna denken dat hij spijt had van zijn daad.

Wat ook hielp: de auto in kwestie had een heel makkelijk signalement. Een Ferrari SF90 valt sowieso op, maar dit is ook nog eens een uniek uitgevoerd exemplaar. De eigenaar koos voor de klassieke kleur Ivory, met asymmetrische zwart-witte striping. Waarschijnlijk rijdt er geen tweede auto rond zoals deze, dus dat zou de verkoop ook een beetje lastig gemaakt hebben. Nóg een reden waarom deze dief niet zo slim was.

Via: Carscoops

Foto’s: Portland Police Bureau