Zoon Enzo Ferrari doet miljoenenjacht weg

Piero Ferrari vindt het wel weer mooi geweest met zijn superjacht.

Het stappenplan van de allerrijksten is simpel. Koop een gigantisch huis, mooie horloges, juwelen, auto’s en natuurlijk een bootje. Eenmaal voltooid ben je de rest van je leven bezig deze vormen van speelgoed te roeleren. Af en toe moet er ook weer wat anders komen natuurlijk.

Piero Ferrari superjacht

Dat brengt ons vandaag bij Piero Ferrari. U weet wel, de zoon van Enzo Ferrari. Bij Ferrari gaan de zaken formidabel, daardoor kan de zoon van zich permitteren wat hij maar wil. Jaar na jaar brengt de Italiaanse autofabrikant mooie cijfers naar buiten. Enkele jaren geleden deed Piero Ferrari zichzelf dan ook een superjacht cadeau.

De Riva Race om precies te zijn. Het is geen toeval dat Piero een jacht van dit merk bezit. Hij heeft een aandeel in het concern achter dit merk, dus natuurlijk maak je gebruik van het product zelf. Niet alleen om het merk te steunen, maar ook als uithangbord.

Speeltjes vervelen. Zo gaan die dingen. Piero Ferrari is na vijf jaar uitgekeken op de Riva Race. Het 50 meter lange superjacht ligt aangemeerd in Genua, Italië en staat te koop voor 32,9 miljoen euro, zo merkte Quote op.

Ferrari kennende komt er weer iets anders voor in de plaats. Ongetwijfeld van dezelfde schepenbouwer. Misschien moet Piero eens in Nederland kijken. Ons landje kent een aantal gerenommeerde jachtbouwers met een exclusieve klandizie. Wellicht zit er wat voor hem tussen.

Het vaartuig van Piero heeft twee krachtige dieselmotoren met elk een vermogen van 1000 kW. De Race heeft een enorm zonnedek, een vergaderruimte, een ontspanningsruimte en noem het maar op. Prima aanschaf om je in de zomer van 2024 mee te vermaken, mocht je nog geen plannen hebben. Dus als je nog ergens 32,9 miljoen euro onder de bank hebt liggen: je weet wat je moet doen!