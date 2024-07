Ferrari sloopt 400.000 nepperts

Bij Ferrari hebben ze een hekel aan fake spul.

Voor de Italianen is het logo van Ferrari iets magisch. Daar moet je niet zomaar mee dollen. Wereldwijd behoort het tot één van de sterkste merken ter wereld. Op de meest afgelegen plekken op deze planeet hoef je alleen maar het steigerende paard te laten zien. Een mens weet dan: dat is Ferrari!

Fake Ferrari

Die bekendheid brengt ook ellende met zich mee. Niet alleen de Gucci’s van deze wereld hebben te maken met replica’s, voor Ferrari speelt hetzelfde issue. De Italiaanse autofabrikant zet jaarlijks miljoenen om met de auto’s, maar de merchandise brengt eigenlijk nog meer geld in het laatje. Daar proberen boefjes ook aan te verdienen door dingen na te maken.

In een geinige infographic heeft Ferrari inzage gegeven hoe het zit met dat fake spul. Het Italiaanse merk uit Maranello heeft in 2023 meer dan 400.000 neppe producten vernietigd. Het gaat hier om bijvoorbeeld auto’s, maar ook merchandise.

Meer dan 100.000 namaakkleding werd vernietigd, ook meer dan 60.000 horloges met het logo van Ferrari gingen in de shredder. De aantallen zijn bizar: meer dan 17.000 onderdelen van schoenen, 13.000 riemen, 17.000 tassen en 91.000 brillen met de logo’s van Ferrari zijn ten onrechte geproduceerd. Ook meer dan 57.000 portemonnees, 872 schaalmodellen, 1.000 voetballen en 800 stepjes werden door Ferrari vernietigd.

U ziet, een levendige business. Pak een product, plak er een Ferrari-sticker op en je kunt er omzet mee draaien. Het is keihard illegaal om dat te doen en de Italianen voeren een trotse en keiharde strijd tegen deze nep-producten.

Over het algemeen is bekend dat Ferrari ook niet blij is met tuning van de modellen. Nu hebben gerenommeerde merken als Mansory een uitzondering. Maar ga jij met een hamer en een bijtel zelf knutselen in de garage aan je Ferrari kun je zomaar een brief op de deurmat verwachten. Het vriendelijke, doch dringende verzoek of de activiteiten gestaakt kunnen worden. Want anders..