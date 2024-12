Rode lak met een rood interieur, mag dat?

Porsche Centrum Gelderland heeft een 911 afgeleverd met een gewaagde kleurstelling.

In de jaren ’90 zag je regelmatig Porsches met een bijzonder gekleurd interieur, zoals groen of paars. Daar is vandaag de dag weinig meer van over, want bijna alle Porsches zijn vanbinnen uitgevoerd in stemmig zwart. Terwijl Porsches toch al niet de meest spannende interieurs hebben.

Toch kun je wel degelijk een gekleurd interieur bestellen bij Porsche. Standaard zijn er al meerdere opties, maar via het Sonderwunsch-programma is alles mogelijk. Dat bewijst deze 992 Carrera 4 GTS, die Porsche Centrum Gelderland heeft afgeleverd.

De auto is uitgevoerd in rood, niet alleen vanbuiten, maar óók vanbinnen. Rode interieurs zien we wel vaker, maar meestal niet zo fel, en zeker niet in combinatie met een rood exterieur. De stelregel is eigenlijk dat het interieur moet contrasteren met het exterieur. Rood op rood is dus een gewaagde keuze, maar de 911 kan het hebben.

De auto is ook voorzien van een gepersonaliseerde inscriptie op de dorpels waar ‘Lady in Red’ te lezen staat. Daar kun je gewoon alles neer laten zetten door Porsche, zo bewees een lollige Amerikaan onlangs. Die liet aan de bestuurderskant ‘Your Mom’ neerzetten en aan de passagierskant ‘Live Laugh Love’.

Die Amerikaan kan trouwens een voorbeeld nemen aan deze Porsche, want zijn auto was verder heel saai uitgevoerd. Dat kunnen we van deze Lady in Red niet zeggen. Auto’s die niet samengesteld zijn met restwaarde in het achterhoofd kunnen we alleen maar toejuichen, dus kudos voor de eigenaar!

Foto’s: Porsche Centrum Gelderland