Amerikanen kunnen eindelijk een Donkervoort kopen

Goed nieuws voor de Amerikanen dus. Vanaf heden wordt Donkervoort daar officieel geleverd.

Wij doen in Nederland niet zo gek veel als het aankomt op de automotive industrie. Natuurlijk worden er in Limburg de nodige BMW’s en MINI’s in elkaar gezet en is er een handjevol merken dat het wel probeert, maar daar blijft het een beetje bij.

In principe zou bovenstaande alinea kloppen, als je buiten het bestaan van Donkervoort rekent. Want ondanks dat we in Nederland niet zoveel ophebben met auto’s maken, is dat bedrijf al 44 jaar een soort van nationale autotrots. En terecht, want iedere Donkervoort is geweldig. De ene alleen nog wat meer dan de andere.

Donkervoort gaat eindelijk naar Amerika

In Nederland kennen de meeste mensen Donkervoort dan ook wel en ook in de rest van Europa zijn de inwoners langzaam op de hoogte van het bestaan van dit merk. Dat zie je ook terug aan de verkoopcijfers, een flink deel van de sportwagens gaan de landsgrenzen over naar een nieuwe Europees huisje.

En ook in Amerika hebben de petrolheads langzaam kennis genomen van het bestaan van Donkervoort. En ook willen best wel wat Amerikanen er graag eentje hebben. Maar dat was niet mogelijk, ze werden daar gewoonweg niet geleverd.

Maar daar is nu verandering in gekomen.

Amerikanen zijn mazzelaars

Want vanaf vandaag is Donkervoort ook officieel in Amerika te kopen. Denis Donkervoort, de zoon van en inmiddels ook de baas heeft naar eigen zeggen de perfecte partner gevonden om het merk ook aan de Amerikanen te kunnen verkopen. Dat ging langzamer dan verwacht, want volgens Denis voldeed vrijwel niemand aan de eisen die het merk stelde.

Maar uiteindelijk is er een partner gevonden. Mocht je in Amerika wonen, meelezen en een Donkervoort willen kopen, wend je dan tot Bespoke Imports Group. Zij regelen alles, van de sales tot aftersales.

Eerste Donkervoorts al onderweg naar de VS

En ze kunnen al aan de bak, want de eerste drie Donkervoorts zijn al op weg naar Amerika. De eerste gaat naar Florida, de andere twee naar Californië en Colorado. Met andere woorden, die gaan lekker over bergpassen scheuren of flaneren over de boulevard.

En als laatste nog een mazzeltje voor de Amerikanen, vanwege de sterke dollar (of de zwakke euro, wat jij wil), kost een Donkervoort er ook nog eens wat minder. Ok, alsnog 240.000 dollar exclusief opties en belastingen, maar iedere cent is meegenomen niet?

Laten we hopen dat Denis een hoop auto’s wegzet in de VS, een flinke winst maakt, die kan investeren in extra productiecapaciteit hier en dus uiteindelijk in meer Donkervoorts.

Want van Donkervoorts heb je nooit genoeg!