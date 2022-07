Wow! Deze BMW E30 is gewoon écht gloednieuw!

En met gloednieuw bedoelen we niet die marketingterm ‘fabrieksnieuw’. Nee, deze BMW E30 323i is gewoon écht nog gloednieuw.

Soms baal ik weleens dat ik in de jaren ’80 nog maar een klein onderkruipsel was en niet de leeftijd had om op eigen houtje verschillende showrooms te bezoeken. Want wat had ik dat graag met eigen ogen gezien zeg, de young- en oldtimers van nu, maar dan gloednieuw.

Maar heel af en toe krijg je alsnog de kans om het gevoel te ervaren dat je vader of moeder had als die op zoek gingen naar een nieuwe auto. Dan duikt er ineens een auto op die anno 2022 nog altijd net zo gloednieuw was als in 1985.

Zoals het geval is met deze BMW E30 323i.

Deze BMW E30 heeft maar 260 km op de teller

In Duitsland is namelijk een exemplaar opgedoken dat je met recht gloednieuw mag noemen. Dus niet door meneer Stipt opgepoetst, maar gewoon nooit aangetast door de tand des tijds. Da’s ook niet gek, want deze auto heeft de laatste 37 jaar slechts 260 kilometer gereden.

Bovendien heeft deze BMW 323i altijd binnen gestaan. Zo hou je je auto inderdaad wel gloednieuw ja! Zo zijn de Pirelli’s die eronder zitten nog dezelfde als die BMW indertijd standaard onder de 323i leverde. Met ál het profiel er nog op. Natuurlijk is het raadzaam om ze toch te wisselen als je ermee wil gaan rijden, maar je begrijpt mijn punt.

Ook mooi zijn de simpele dingen als de scharnieren en de sloten. Geen krasje zit erop, het is allemaal oprecht net zo mooi als toen de auto gloednieuw uit de fabriek kwam. Ook onder de motorkap is het gloednieuw, gloednieuw en nog eens gloednieuw dat de klok slaat.

Je kunt deze rijdende tijdscapsule kopen

Overigens is de E30 323i niet de bekendste telg uit deze serie. Maar tot 1985 was dit toch echt het topmodel. De 2.3 liter 6-in-lijn leverde 150 pk, een hoop in die tijd. Vlak nadat deze rode E30 was gemaakt, werd hij vervangen door de 325i. Die had een 2,5 liter 6-in-lijn en leverde -ondanks de katalysator- 171 pk.

En dan is er nóg een bijzonderheidje aan deze BMW; hij heeft een zogenaamde ‘Dog Leg’ versnellingsbak. Dat wil zeggen dat de 1 linksonder zit, daar waar je normaal de 2 verwacht. Als dat geen blijk geeft van zijn sportieve aspiraties…

En als je wil, kun je hem kopen. Want een dealer in Duitsland heeft de E30 -opnieuw- in de showroom gezet. Helaas is het geen goedkoop geintje, er wordt namelijk 119.990 euro voor gevraagd. Maar dan heb je wel een auto die niemand anders meer heeft, een rijdende tijdscapsule zogezegd.

Alleen jammer dat je er eigenlijk niet mee kunt rijden, omdat hij dan niet gloednieuw meer is. Maar ach, een kniesoor die daar op let!