Norris: Misdragende fans juist niet levenslang verbannen

Nee, als het aan Lando Norris ligt verbannen we zich misdragende fans juist niet voor altijd van de circuits.

Het blijft de gemoederen flink bezig houden; de ‘racefans’ die zich het afgelopen weekend in Oostenrijk zo schofterig hebben misdragen. Mocht je de afgelopen week op vakantie zijn geweest naar bijvoorbeeld het ISS, waar de wifi het helaas niet deed, een korte opsomming.

De fans, veelal -helaas- in het oranje gestoken juichten toen Lewis Hamilton crashte, riepen vrouwonvriendelijke spreekkoren naar mensen-met-baarmoeder, waren homofoob (of toch juist niet?) en sloopten de boel met hun dronken koppen. Niet goed te praten natuurlijk en daarom is het tijd voor actie.

Vettel wil de ‘fans’ voor altijd verbannen

Als het aan Sebastian Vettel ligt, komen de zich misdragende fans nooit meer in de buurt van een Formule 1-wedstrijd. Gedane zaken nemen wat de Duitser betreft geen keer en hij kan deze race-hooligans missen als kiespijn.

En niet alleen Vettel vindt dat, er gaan meer stemmen op om deze lui voorgoed te verbannen van elke baan waar met F1-wagens wordt geraced. En al is het misschien een beetje een draconische maatregel, het is wel effectief.

Alleen gaat dat Lando Norris veel te ver. Die wil wat anders.

Norris wil de fans slechts tijdelijk schorsen

Lando Norris is een erg volwassen man, ondanks zijn babyface en jeugdige leeftijd. Hij laat zich in het roeptoeteren om straffen namelijk niet leiden door zijn onderbuik en heeft daadwerkelijk nagedacht voordat hij iets naar buiten bracht.

Norris wil namelijk niet dat de fans die zich met een poar bakkies te veel op lieten meeslepen door hun medefans voor altijd van de circuits worden verbannen, maar tijdelijk. Hij zegt namelijk -terecht- dat de Formule 1 bestaat bij de gratie van de fans en als je zulk soort maatregelen neemt, geef je een verkeerd signaal. Vindt hij.

Daarom pleit hij voor een tijdelijke verbanning van de tribunes voor deze ‘fans’. Als je ze een jaar lang niet toelaat, hebben ze tijd om na te denken en zich te verbeteren, denkt Norris. Want als je 1 ding niet wil is als echte fan voorgoed verbannen worden, dus zullen ze zich na het jaar uitsluiting wel beter gaan gedragen.

Feit is wel -ook volgens Lando Norris- dat er iets moet gebeuren aan dit soort excessen. En daarin heeft hij helemaal gelijk. Want het is niet de bedoeling dat je je als goedwillende Nederlandse fan moet schamen voor je afkomst dankzij een stel bezopen droeftoeters die een grote mond geven tegen meisjes.

Met andere woorden; gedraag je eens als een volwassen vent, met je hoofd!

En met deze boodschap nemen we afscheid van dit onderwerp.

En doorrrrr!