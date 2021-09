Donkervoort D8 GTO Individual Series nu EXTRA individueel

En wij maar denken dat het niet veel individualistischer kon met een Donkervoort. De Donkervoort D8 GTO Individual Series bewijst het tegendeel!

Je zou zeggen dat het kopen van een Donkervoort een hele individuele actie is. Om een Donkervoort te kopen, heb je niet alleen het geld nodig. Nee, daarvoor ben je al een purist in hart en nieren. Maar in plaats van een Caterham of andere trackday wapen kies je voor een rijdend kunstwerk als een Donkervoort.

Als je een moderne D8 GTO tegenkomt, moet je er maar eens goed naar alle details kijken. Het is bijna een mini-Pagani. Kortom, het kopen van een Donkervoort is dus voor mensen die al zeer individualistisch zijn ingesteld.

Véél individualistischer

Maar het kan dus véél individualistischer zijn ingesteld met deze Donkervoort D8 GTO Individual Series. In het persbericht gaat men er prat op dat alles naar wens is aan te kleden. De roze kleur lijkt aan te geven dat het gaat om een andere kleur. Maar niets is minder waar: in principe kan ongeveer alles naar wens worden aangekleed én afgesteld.

Dus het is niet alleen een mooie lak of fraai alcantara, maar je kan zelfs de auto aanpassen aan hoe jij verwacht de auto te gaan gebruiken. Autobahn, buitenwegen, circuit, vakanties: jij noemt het en Donkervoort zorgt ervoor dat de auto is afgesteld naar jouw wensen. Ook zijn er bijzondere opties mogelijk. Denk aan een achteruitrijcamera, elektrische airconditioning en een telefoonhouder.

Motor Donkervoort D8 GTO Individual Series

Sowieso is de Donkervoort D8 GTO Individual Series sneller dan de gewone D8 GTO. In samenwerking met de specialisten van ABT Sportsline is de 2.5 turbomotor iets onder handen genomen.

Het resultaat is 435 pk aan vermogen en 570 Nm aan koppel. Dankzij dat toegenomen vermogen is de D8 nu 1,7 seconden sneller op Spa-Francorchamps. In de F1 is dat verschil groot genoeg tussen Pole of P15. Op het rechte stuk van Spa (Kemmel) is de topsnlheid 11 km/u hoger.

Maar het gaat nog verder dan dat met De Donkervoort D8 GTO Individual Series. Want als jij je auto klaar hebt, kun je de rest van je leven erop aanpassen. De obligate tassenset ontbreekt uiteraard niet. Maar ook de kleding voor ín die tassen kun je terecht bij Donkervoort. En als je een racepak en helm nodig hebt: ook dat regelen ze bij Donkervoort voor je.

Prijzen van de Donkervoort D8 GTI Individual Series beginnen bij 162.500 euro excl. btw en bpm.