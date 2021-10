Amputatie uitgevoerd na ongeluk op A50

Op de A50 bij Epe moesten hulpdiensten een amputatie uitvoeren na een eenzijdig ongeluk.

Afgelopen nacht is er een zwaar ongeluk gebeurd in Epe. Een 32-jarige man uit Zwolle crashte hard met zijn Mercedes E-Klasse tegen een boom aan. Dat meldt Omroep Gelderland.

Het schijnt nogal een bizar eenzijdig ongeluk te zijn geweest. De gevolgen zijn in elk geval afgrijselijk. De bestuurder in de Mercedes ging in de fout bij de afslag Epe. De afslag kon hij weliswaar nog halen, maar sporen in het gras tonen aan dat hij niet de bocht omging, maar rechtdoor is geschoten. De gevolgen zijn afgrijselijk.

Greppel

Daarbij zou hij namelijk in een greppel zijn beland. Echter, vanwege de enorme snelheid kwam hij daar niet tot stilstand, maar lanceerde hij zichzelf met de auto. Althans, dat hebben ooggetuigen gemeld.

De bestuurder kwam zeer onfortuinlijk tot stilstand tegen een boom. Daardoor zat hij enorm bekneld. De hulpdiensten hebben de auto dan ook moeten openknippen om de man uit zijn benarde positie te kunnen helpen.

Amputatie

Echter, het knippen van de auto was niet voldoende om de man te bevrijden. Er kwam een helicopter met dokter en verpleegkundige om de man te helpen. Daarbij is een amputatie uitgevoerd. Welk lichaamsdeel is geamputeerd, is niet bekendgemaakt. In totaal heeft het een uur geduurd voordat de man bevrijd werd uit zijn benarde positie. De man werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht met de helicopter. Over de situatie van de 32-jarige man uit Zwolle is verder niets bekend

Over de oorzaak van het ongeluk is eveneens niets bekend. Er werd wel een cilinder voor lachgas aangetroffen. De politie doet sporenonderzoek en gaat bekijken of de het slachtoffer reed onder invloed.

Dat was een heftige dag voor de hulpverleners, we zouden niet graag in hun schoenen staan! Sterkte aan het slachtoffer natuurlijk en voor iedereen, kijk uit deze herfstige dagen!

Via: Omroep Gelderland.

Fotocredit: een compleet andere Mercedes-Benz E-Klasse door @Laurensz via Autojunk.