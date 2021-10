Landbouwvoertuigen nog te vaak zonder kenteken

Heel veel landbouwvoertuigen rijden nog zonder kenteken. Dat is absurd. Maar ja, DAAR hoor je Caroline van de Plas niet over. Binnenkort is het wel hartstikke illegaal.

Nederland is een land met veel regeltjes. Daardoor is het ook altijd zo gezellig en gemoedelijk hier. Het maakt niet uit wat het onderwerp is, er wordt in Nederland voor gezorgd. Zelfs zwervers staan veelal geregistreerd, wat eigenlijk een beetje tegenstrijdig lijkt.

Maar wat tot nu toe nog niet geregistreerd stond, waren landbouwvoertuigen. Voorheen was dat niet nodig. Aangezien landbouwvoertuigen veelal op eigen grond als werktuigen gebruikt worden, zag de RDW er geen noodzaak in om de trekkers, kranen en andere apparaten te voorzien van een kenteken.

Bijna de helft Landbouwvoertuigen zonder kenteken

Maar daar is dus verandering in gekomen. Het is namelijk in 2022 verplicht om een kenteken te voeren op dergelijke voertuigen. Op dit moment zijn er in Nederland zo’n 550.000 landbouw- en werkvoertuigen. Daarvan zijn er nu zo’n 300.000 stuks voorzien van een setje gele kentekenplaten.

Een eenvoudige rekensom leert ons dat er dus ook nog heel veel voertuigen géén kenteken hebben. De RDW laat aan het Algemeen Dagblad weten dat er nog zo’n 250.000 voertuigen nog niet zijn voorzien van een kenteken. Naar het schijnt nemen de aanvragen wel toe, maar lang niet in het tempo dat eigenlijk nodig is.

Problemen

Dit gaat nog behoorlijke problemen opleveren. De werktuigen zijn namelijk bedoeld om mee te, eh, werken. Dus mensen zijn financieel afhankelijk ervan. Dat blijkt echter niet uit het aantal aanvragen dat er dus zijn gedaan voor een kenteken van het werktuig in kwestie. Mocht de eigenwijze boer of burger op de weg bewegen met zijn werktuig, dan kan deze een boete tegemoet zien.

Tot nu toe is het nog vrij makkelijk en voordelig om het werktuig te registreren. Voor 18 euro ben je klaar. Vanaf 2022 moet de aanvraag worden gedaan op een keuringsstation (@jaapiyo heeft nog wel een leuk adresje voor je). Dat kost meteen 140 euro. Ook is je werktuig minder waard, mocht je je trekker of shovel te koop willen zetten. De RDW doet de oproep waarschijnlijk ook omdat ze nu nog de aanvragen kunnen verwerken. Als iedereen pas in de laatste twee weken van dit jaar de aanvraag doet, dan gaat het niet meer lukken en heb je kenteken niet op tijd binnen. Mocht je een lanbouwvoer- of werktuig hebben, dan kun je die bij de RDW hier registreren.

Via: AD.

Fotocredit: Mercedes-Benz GL420 CDI op lanbouwkenteken van @dlhygt via Autojunk.