Deze vijfdeurs pionier wordt óók een crossover

Een vijfdeurs pionier wordt binnenkort vervangen door, jawel, een crossover.

Carrossievormen komen en gaan. Zoveel is wel duidelijk. Gisteren behandelden we zes vijfdeurs hatchbacks die het verschil niet konden maken. In veel opzichten was het ook wel logisch. De auto’s waren in veel gevallen al behoorlijk verouderd qua concept.

Ze sloegen simpelweg niet aan bij de nieuwerwetse eisen van de consument. Dus je zou bijna kunnen denken: als je de techniek op orde hebt, komt het wel goed. Maar dat is dus niet het geval. Want een heuse pionier gaat óók het niet redden als vijfdeurs.

Vijfdeurs pionier

De auto in kwestie is de Nissan Leaf. Dat is al elf jaar lang (bijna twaalf) een van de vedettes in zijn klasse. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het de eerste fatsoenlijk betaalbare elektrische auto was. Voordat de Nissan Leaf er was, waren er betaalbare EV’s auto’s als de Mitsubishi i-MIEV, Th!nk City of de G-Wiz.

Inmiddels zitten we op de tweede generatie van de succesvolle elektrische Nissan. De volgende generatie zal behoorlijk anders zijn. Dat meldt Guillaume Cartier (de grote baas van Nissan Europe) namelijk in een interview met Autocar.

Elektrische crossover

De auto zal komen te staan op het CMF-EV-platform van de Renault-Nissan-Mitsubishi-alliantie. Dat is op opmerkelijk. Zeker met de Nissan Ariya op komst. Alhoewel die geheel elektrische crossover een maatje groter zal zijn.

De nieuwe Nissan crossover gaat in 2025 in productie in Sunderland. De reden voor een crossover is simpel. Ook bij Nissan willen ze meer winst per auto gaan maken.

Nissan is sowieso van plan om snel hun gehele gamma te elektrificeren. Men had de keuze om de huidige verbrandingsmotoren-familie te laten voldoen aan de Euro7-uitstootnormen. Echter, er is voor gekozen om Euro7 over te slaan en meteen over te gaan op volledig elektrisch.

Via: Autocar.