Andrew Tate pocht over auto’s, wordt keihard gedist door Greta Thunberg

Andrew Tate zat Greta Thunberg een beetje te treiteren, maar wordt vervolgens genadeloos voor lul gezet.

Wat hebben Andrew Tate en Greta Thunberg gemeen? Heel weinig, maar het zijn wel allebei mensen die veel weerstand oproepen bij een bepaalde groep. Om die reden was Andrew Tate ook verbannen van Twitter. Dankzij Elon Musk, de grote voorvechter van het vrije woord, is Tate nu echter weer terug op het platform.

Andrew Tate gebruikt deze gelegenheid om op te scheppen over zijn auto’s. Dit doet hij niet zomaar in het algemeen, maar specifiek gericht aan Greta Thunberg. Zijn Tweet is dus een beetje van hetzelfde niveau als een ‘Fuck You Greta’-sticker.

De Tweet luidt als volgt: “Hallo Greta. Ik heb 33 auto’s. Mijn Bugatti heeft een W16 8,0 liter quad turbo. Mijn TWEE Ferrari 812 Competizione hebben 6,5 liter V12’s. Dit is nog maar het begin. Deel alsjeblieft je e-mailadres, zodat ik een complete lijst van mijn auto’s kan versturen, met hun enorme uitstoot.”

Of je nu wel of niet fan bent van Greta Thunberg, we kunnen het er hopelijk over eens zijn dat dit een ontzettend sneue Tweet is. Greta is echter niet op haar mondje gevallen en reageerde op politiek incorrecte wijze: “Laat het me alsjeblieft weten. Mail me op [email protected]”

BURN! Andrew Tate wordt dus even de mond gesnoerd door een 19-jarig autistisch meisje. En dat voor een heel groot publiek, want de Tweet is compleet viral gegaan. De comeback van Greta is binnen een dag meer dan 145 miljoen keer bekeken.

Voor Twitter is dit alleen meer goed natuurlijk. Het was dus toch niet zo’n gek idee van Elon Musk om alle controversiële malloten weer op Twitter te laten.