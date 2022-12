Politie haalt slapende Tesla-rijder met 110 km/u van autobahn

De politie in Duitsland kwam een slapende Tesla-rijder op de autobahn tegen.

Er gaat niets boven een uiltje knappen. Maar dan wel lekker in je bed en niet tijdens het rijden op de autobahn. Dit laatste was wel de realiteit voor een Duitse automobilist. De bestuurder was in slaap gevallen en tokkelde met een gangetje van 110 km/u over de autobahn. Dat trok de aandacht van de politie.

Tesla met Autopilot over de autobahn

Agenten wilden in eerste instantie de auto sowieso aan de kant zetten voor een controle. De politie had toen nog niet door dat de bestuurder zat te tukken. Na het negeren van een stopteken en het niet reageren op lichtsignalen gingen de agenten naast de Tesla rijden. Daar kwamen ze tot de stomme verbazing dat de bestuurder zat te slapen. Meerdere Duitse media berichten over het nieuws.

Door middel van toeteren probeerden ze de automobilist te ontwaken. In eerste instantie lukte dat niet, maar na 15 minuten was de beste man eindelijk wakker geworden. De politie kon de automobilist vervolgens aan de kant zetten.

Daar bleek toch iets opmerkelijks. De Tesla reed zelfstandig over de autobahn door middel van Autopilot. De man had een gewichtje aan het stuur bevestigd zodat hij het stuurwiel niet langer hoefde beet te houden. Zo kon hij ongestoord een uiltje knappen, dacht hij. Niet dus, de politie heeft zijn rijbewijs ingevorderd. Helaas voor hem beschikt een fiets niet over autopilot, want daar moet hij het voorlopig mee doen.