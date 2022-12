Tesla Full Self Driving moet anders gaan heten

Full Self Driving van Tesla is je reinste misleiding als het aan nieuwe wetgeving ligt.

Er zijn voldoende redenen om wel/niet voor een Tesla te kiezen, maar het merk maakt al jaren grote stappen als het gaat om autonoom rijden. Sinds jaar en dag levert Tesla hun modellen af met Autopilot, waardoor de auto je veel kan ondersteunen tijdens het rijden. Daar kwam later Full Self Driving bij, het absolute summum van autonoom rijden met de huidige mogelijkheden.

Full Self Driving

Daar ligt het probleem van vandaag. Om het even hard te maken in de huidige Nederlandse realiteit: je kunt een Tesla uitrusten met Enhanced Autopilot voor 3.800 euro of Full Self Driving voor 7.500 euro. Dan kan je Tesla ineens een hoop dingen zonder jou, zoals inparkeren, van baan wisselen en in het geval van FSD ook verkeersborden herkennen en daar op reageren. Het probleem is echter dat Full Self Driving wellicht een beetje ambitieus is. Want FSD bestellen betekent niet ineens dat je achterover kan leunen en de auto het werk kan laten doen. Jij bent nog steeds aan het rijden, jij bent nog steeds verantwoordelijk. Je hoeft alleen minder te doen omdat de auto je helpt.

Californië verbiedt naam Full Self Driving

Californië, de staat waar Tesla geboren en getogen is, legt dit nu aan banden. Ze gaan het systeem Full Self Driving niet van Tesla afpakken, maar de naam moet naar alle waarschijnlijkheid veranderen. Dit omdat de staat een nieuwe wet heeft aangenomen waar misleidende termen in autonome systemen kritischer bekeken worden. Zo mag je bijvoorbeeld niet spreken van een ‘zelfrijdende auto’ (of in dit geval dus Self Driving) als de bestuurder nog steeds zelf alert moet zijn en moet ingrijpen waar nodig. Gezien het feit dat FSD nog niet zonder supervisie gebruikt mag worden, is Full Self Driving volgens deze wet misleidend. De nieuwe wet zegt het volgende:

“A manufacturer or dealer shall not name any partial driving automation feature, or describe any partial driving automation feature in marketing materials, using language that implies or would otherwise lead a reasonable person to believe, that the feature allows the vehicle to function as an autonomous vehicle”

Rechtszaak

Elon Musk zou Elon Musk niet zijn als de grote man van Tesla niet zou vechten voor Full Self Driving. Dat deed hij door tegen de wet te lobbyen. Hij vindt dat er bij het activeren en bestellen van FSD genoeg waarschuwingen worden gegeven dat je moet uitkijken met dit systeem. Ook loopt er een rechtszaak waarin Tesla voor het gerecht wordt gesleept omdat FSD vals geadverteerd wordt en “de mijlpalen die Musk noemt voor zijn autonome systeem meestal nog niet behaald zijn.” Hommeles rondom zelfrijdende, eh, assisterende Tesla’s dus. (via MotorAuthority)