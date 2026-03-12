Officieel: Ferrari gaat GP van China rijden met speciale achtervleugel!

De ‘Macarena-‘ of ‘flip-flop-vleugel’ is terug en gaat zijn debuut maken!

Ferrari greep behoorlijk wat aandacht tijdens de tweede testdag in de tweede testweek in Bahrein. We zagen Lewis Hamilton uit de laatste bocht komen om vervolgens zijn achtervleugel open te klappen op het rechte stuk. Het deel dat normaliter omhoog klapt ging echter niet naar beneden.

Wat is de Macarena-vleugel van Ferrari?

Nog even voor wie het niet heeft meegekregen, even helemaal van voor af aan: Bij de Ferrari SF26 klapte het deel van de achtervleugel tijdens de oefendag niet alleen omhoog: hij maakt een heel rondje om zo ondersteboven te liggen tijdens het rijden op rechte stukken.

In plaats van simpelweg van een schuine naar een vlakke positie te schakelen, draait het onderdeel volledig ondersteboven. Hierdoor ontstaat een grotere opening waar de lucht doorheen kan stromen en de luchtweerstand bij het rijden op rechte stukken wordt verminderd.

De grotere opening zorgt er in feite voor dat de achterkant van de auto iets wordt opgetild (gelift) waardoor er minder luchtweerstand is. Dit moet dan weer voor een hogere topsnelheid zorgen op het rechte stuk. Het klinkt op papier geniaal, maar nu moet het ook in de praktijk gaan werken.

De grote vraag: heeft Ferrari iets geniaals gevonden of een lege huls? We hoopten er tijdens de eerste GP van het jaar achter te komen. Helaas zat op geen van beide Ferrari’s de bijzonder vleugel. Stiekem dachten we dat dat al het einde was van de roterende vleugel, maar dat was te voorbarig. Ferrari bevestigt dat ze de radicale ‘flip-flop-‘ of ‘Macarena-‘vleugel zullen gebruiken tijdens de eerste vrije training van de GP van China op het Shanghai International Circuit.

Ferrari gebruikt de doordraaivleugel in ieder geval tijdens de eerste en enige trainingssessie in China. Waarschijnlijk moet deze oefensessie uitwijzen hoeveel effect de vleugel in de praktijk heeft. Ferrari kan ook later nog de vleugel demonteren. Teams mogen zes keer per seizoen een aanvraag indienen om de voorvleugel, vloer, carrosserie of achtervleugel te vervangen na de (sprint)kwalificatie. Het team kan dus tot en met de kwalificatie met de vleugel rijden om er vervolgens voor de race afscheid van te nemen.

Hamilton is trots

Hamilton geeft kijkje achter de schermen: “We hebben [tijdens de testdagen red.] ongeveer een hele dag aan de vleugel gewerkt. Ik ben het team enorm dankbaar, want het was eigenlijk de bedoeling dat het later zou gebeuren, maar ze hebben er hard aan gewerkt om het te ontwikkelen en hier [China red.] te krijgen.”

Hamilton moet, net als wij, nog wennen aan de naam van de Macarena-vleugel: ”Ik weet niet of die een officiële naam heeft… Iemand zei ‘Macarena’, ik heb geen idee waarom! Het is de ‘flip-flop’-vleugel!” Ik weet ook niet waar de referentie naar het liedje van Los del Río vandaan komt, tenzij ik na ik de ‘Ah-Hie!’ telkens een salto vergeet.

