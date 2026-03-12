Één derde van alle bestelde BMW EV’s in Europa is een iX3

Zou het een succes zijn?

Als je naar het elektrische aanbod van BMW op dit moment kijkt, dan is bestelling van iets anders dan de nieuwe iX3 lastig te verantwoorden. Prijstechnisch is hij misschien niet de goedkoopste, maar wel overduidelijk de meest logische en waarschijnlijk aantrekkelijkste keuze die je kunt maken. En dat blijkt ook uit de overstromende orderboeken.

Meer is meer

Volgens BMW is ruim een derde van alle bestelde elektrische auto’s in Europa een iX3 Neue Klasse. Dat percentage zou nog wel eens hoger kunnen worden, want BMW merkt nu al merkt dat de iX3 meer nieuwe klanten aantrekt dan verwacht. Volgens topman Olivier Zipse staan er veel mensen te trappelen om in een iX3 te stappen die nog nooit eerder een BMW in bezit hebben gehad.

Om die vraag aan te kunnen, zijn alle zeilen in de fabriek in het Hongaarse Debrecen bijgezet. De beloofde extra shift wordt nu namelijk gedraaid. Om dat in perspectief te plaatsen: de fabriek kan 150.000 auto’s per jaar bouwen en werkt nu alleen aan de iX3.

Geduld betekent meer keuze

Kortom, de hypemachine wordt goed aangezet om het succes van de iX3 te onderstrepen. Waarschijnlijk ook om de FOMO onder potentiële kopers te verhogen. Maar wellicht is even geduld hebben wel verstandiger. BMW produceert op dit moment namelijk enkel de iX3 50. Later dit jaar komt daar een iX3 40 bij. Een goedkopere variant die een kleiner accupakket (82,6 kWh ipv 108,7 kWh) krijgt en daarom ook 200 kilo minder weegt (2.160 kg ipv 2.360 kg).

Aan de andere kant van het spectrum voegt BMW ook het eerste M-achtige model toe in de vorm van de M60. Deze krijgt wat M-looks en een M-onderstel, die waarschijnlijk ietwat sportiever rijgedrag toelaat. Ook krijgen kopers van dit model toegang tot meer ‘individual’ opties dan anderen.