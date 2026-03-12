Onderzoeker adviseert overheid: verlaag de benzineprijs NIET, Nederlanders zijn rijk genoeg!

De maatregel is ”een paardenmiddel”. Wat werkt wel? EV’s aantrekkelijk maken!

De BP-, Esso-, Shell-, Texacovlag of ander wapperend voorwerp van een oliemaatschappij naar keuze kan uit. De Nederlandse overheid gaat de olievoorraad aanboren om de stijgende prijzen aan de pomp tegen te gaan. Terwijl wij de slingers ophangen op de Autoblog-redactie denkt een onderzoeker van de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) heel anders over de kwestie.

De desbetreffende wetenschapper heet Peter Mulder. Hem wordt het hemd van het lijf gevraagd door het AD. Kleine nuance: aan Mulder wordt een mogelijke accijnsverlaging voorgelegd als maatregel, niet het gebruik van de olievoorraad. Toch is zijn visie op de beoogde prijsverlaging duidelijk.

Voordeeltje voor vermogende man

”De meeste kilometers in Nederland worden gemaakt door mensen met een hoger inkomen. Rijkere mensen rijden over het algemeen meer en hebben ook vaker twee auto’s. Bij de meeste automobilisten gaat maar ongeveer 2 à 3 procent van hun inkomen naar brandstofkosten. Dus in die zin is een accijnsverlaging voor iedereen een paardenmiddel om een kleine groep huishoudens die in de problemen komt te helpen.”

Volgens het rapport van TNO zijn er zo’n 200.000 Nederlanders die echt in de problemen komen en moeten gaan bezuinigen om de hogere brandstofprijzen te kunnen financieren. De overige huishoudens kunnen prima leven met tijdelijk een benzineprijs boven de 2,50 euro.

Kun je gericht korting geven?

Wat is dan wel een mogelijke oplossing? Mulder heeft met zijn collega’s gekeken naar een mogelijke toeslag voor huishoudens met een laag inkomen. ”Via de jaarlijkse gegevens van de Dienst Wegverkeer kun je achterhalen wie veel rijdt en via de Belastingdienst wie een laag inkomen heeft. Dan roep je via de Belastingdienst een brandstoftoeslag in het leven, zoals we ook een huurtoeslag, een zorgtoeslag en een kinderopvangtoeslag hebben.”

Klinkt nog lang niet gek, maar de wetenschapper geeft ruiterlijk toe: ”dat is in de praktijk natuurlijk onuitvoerbaar.” Als het nieuwe kabinet écht wat wil betekenen voor de armere Nederlander, dan is er een betere oplossing: subsidies uitdelen om Nederlanders met een kleinere portemonnee in een EV te krijgen.

Echt helpen? Stimuleer elektrisch rijden!

Mulder: ”Als je mensen echt wilt helpen, moet je zorgen dat ze niet meer op benzine, maar elektrisch gaan rijden, want de elektrische rijders hebben echt geen enkel probleem. Die staan glimlachend te laden. De kosten per kilometer van een elektrische auto zijn echt vele malen lager dan van een benzineauto.” Volgens recent onderzoek dat nu zelfs 60 procent zijn.

Hoe krijg je dat voor elkaar? Ook hier hebben Mulder en zijn collega’s over nagedacht: ”Je moet mensen helpen overstappen op een nieuwe technologie. Daar kun je veel beter in investeren. Auto’s gaan aanschaffen voor mensen op kosten van de staat is natuurlijk heel duur en ingewikkeld, maar in Frankrijk is er een heel creatief en gedurfd idee.”

Mulder doelt op een nieuwe regeling in Frankrijk. Gezinnen met lage inkomens met een auto met verbrandingsmotor kunnen zich aanmelden voor een subsidieregeling op een private leasecontract voor een kleine EV. De Franse overheid maakt hier 350 miljoen euro voor vrij om zo’n 50.000 Franse gezinnen te helpen.

In Italië werkten ze ook voor de grote benzineprijsstijgingen met toeslagen voor arme huishoudens. Een gezin met een inkomen van minder dan 30.000 euro per jaar kan een oude Euro 5-auto inleveren. In ruil hiervoor krijgt het gezin 11.000 euro subsidie van de regering om een EV te kopen. Ga je voor een Dacia Spring, dan helpt Dacia ook een handje waardoor je al een nieuwe Spring kunt rijden voor 3.900 euro.

Moeten zo’n regeling ook in Nederland krijgen zodat huishouden met een lager inkomen lekker kunnen gaan stekkeren?

