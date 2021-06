'Arrogant' Tesla onderuit op tweede grootste markt - Autoblog.nl

Een arrogant Tesla gaat keihard onderuit op een enorm belangrijke markt.

Tesla lacht, Tesla huilt. Het is een merk van uitersten. De ene keer kunnen we melden dat er weer enorme records verbroken zijn. Dat gaat blijkbaar gepaard met de nodige groeipijnen. Daar lijkt in dit geval sprake van te zijn.

In China gaat het namelijk niet al te beste met de toko van Elon Musk. China geldt als een van de belangrijkste markten voor Tesla. Op dit moment is China de tweede grootste markt voor Tesla. In april werden er nog zo’n 18.000 auto’s verkocht.

Verkopen gedaald

Inmiddels is dat aantal gekelderd naar 9.800 exemplaren. Na bekendmaking van de daling zakte het Tesla-aandeel ook met 5 procent. De reden is naar verluidt de spanning tussen Tesla en de Chinese klanten, zo meldt Reuters. In China is men blijkbaar gewend dat auto’s het gewoon doen en dat je met nieuwe auto’s niet al te veel gezeur hebt. Nog niet zo lang geleden was er op de Shanghai Motor Show een mevrouw die op het dak ven een Tesla aan het protesteren was.

De remmen van haar Tesla faalden (kennelijk), wat geresulteerd zou hebben in een ongeluk waarbij vier familieleden het niet overleefden. Dat hele circus heeft zijn uitwerking gehad op de verkopen van Tesla. Echter, Tesla twijfelt of zij wel de verantwoordelijken zijn voor het genoemde ongeval. Wel hebben ze zich verontschuldigd voor de ongevallen. De Chinese markttoezichthouder heeft bij Tesla er wel op aangedrongen de kwaliteit van hun auto’s te gaan verbeteren.

Arrogant Tesla onderuit

Intussen lijkt er in China een heuse hetze te zijn jegens Tesla. Een lokale Chinese krant, The Global Times, schreef het volgende:

De arrogante en aanmatigende houding die het bedrijf ten overstaan ​​van het publiek tentoonspreidde, is weerzinwekkend en onaanvaardbaar, wat ernstige schade zou kunnen toebrengen aan zijn reputatie en klantenbestand op de Chinese markt Boze Chinese krant



Alle gekheid op een stokje, China is voor Tesla enorm belangrijk. Bijna 25% van de omzet werd gegenereerd in China. Tesla heeft zelf nog niet op de situatie gereageerd. In China wordt de actie van Tesla blijkbaar gezien als zeer arrogant.

Bron: Reuters.