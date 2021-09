Tesla geeft Europese concurrentie keiharde mep op de gok

Niet deze jongens hierboven dus, maar Chinese bedrijven zijn volgens Tesla de grootste concurrentie.

Een dag geen Tesla-nieuws, een dag niet geleefd. In de week dat bekend werd dat een van de grootste gelovers in exorbitante koersstijggingen in de koers van Tesla voor 266 miljoen Dollar aan aandelen heeft verkocht, was main man Musk in China. De gelegenheid was in dit geval het 2021 World New Energy Vehicle Congress in Hainan, de meest Zuidelijke provincie van China bestaande uit een paar eilanden. Ah, couleur locale…

Gamen

Terwijl de gamende Chinese kindertjes schichtig op de klok kijken of hun toegestane drie uur al voorbij zijn om te gamen, steekt Tesla de Chinezen een veder in het achterwerk. De topman en grootaandeelhouder van het merk ziet de Chinese autobedrijven namelijk als zijn grootste concurrentie. Dit met name vanwege het feit dat de Muskias de Chinezen goed vindt op het gebied van software. Als dat dan maar zo blijft na de ban op gamen:

My frank observation is that Chinese automobile companies are the most competitive in the world, especially because some are very good at software. Elon Musk, gamede als kind de hele nacht weg

De uitlating is natuurlijk een keiharde mep in het gezicht van onze Europese merken. Zijn zien zichzelf natuurlijk graag als het grote alternatief voor Tesla. Zeker de Volkswagen Group en Mercedes hebben inmiddels een forse arsenaal aan EV’s in het gamma. En BMW maakt bijvoorbeeld deze unit.

Excuus voor dat grafische beeld. Musk voegde er verder nog aan toe dat Tesla er alles aan doet om de dataveiligheid van haar klanten in China te garanderen. Een extreem belangrijke zaak uiteraard, waar Tesla ironisch genoeg recent voor in heet water geraakte bij de Chinese autoriteiten. Daar kan je je data immers altijd gewoon veilig kwijt.

Data security is not only the responsibility of a single company but also the cornerstone of the whole industry development. Tesla will work with national authorities in all countries to ensure data security of intelligent and connected vehicles. Tesla hopes to contribute to both a digitized future of shared benefits, responsibilities, and governance. With the rapid growth of autonomous driving technologies, data security of vehicles is drawing more public concerns than ever before. We figure it is necessary to address public concerns by applying appropriate technical measures. Elon Musk, mensenrechtenactivist

Waarvan akte. Denk jij dat Musk gelijk heeft met zijn inschatting van de concurrentie. Of hebben ‘wij’ nog wel een kans? Laat het weten, in de comments!