Tesla rijders van de weg geplukt door politie in China - Autoblog.nl

In China worden Tesla rijders door de politie van de snelweg geweerd.

Tesla heeft de afgelopen week wederom stof doen opwaaien, letterlijk en figuurlijk. Ondanks het feit dat Elon Musk altijd roept dat Tesla’s en Autopilot heel veilig zijn, was er weer eens een dodelijke crash te betreuren in Texas met een Tesla. Volgens de eerste rapporten van de autoriteiten moet Autopilot daarbij een rol hebben gespeeld. De overleden inzittenden zaten namelijk geen van beiden achter het stuur. Tesla zelf ontkent overigens glashard dat Autopilot een rol kan hebben gespeeld. Maar de koppen in de kranten waren toen al een feit.

China

Het ongeluk in Texas was echter niet de enige recente crash met dodelijke afloop waarbij een Tesla betrokken is. Op 13 april roste een Tesla de middenberm van de Dongjiang Avenue in, waarna de auto ook nog een andere auto raakte en in de brand vloog. Een passagier kwam om bij de crash. Global News rapporteert:

The traffic accident occurred in the north of Dongjiang Avenue, Zengcheng District, Guangzhou on April 13. A car caught fire after colliding with the cement barrier on the right side of the road and another car, leading to one passenger dead. Global News, brengt met name Chinees nieuws

Politie

Tesla ligt daardoor voor de zoveelste keer onder vuur in China. Nu, een dikke week na het incident, melden namelijk meerdere Tesla rijders in de regio dat ze gestopt worden door politie bij het oprijden van snelwegen.

Weibo

Dit is natuurlijk niet wat je wil voor je klanten. Tesla zelf heeft dan ook al gereageerd op het incident via Weibo, het Sociale Medium dat wel toegestaan is in China:

This afternoon, we have proactively contacted the Zhengzhou Municipal Market Supervision Administration and reported the relevant situation. In order to protect the rights and interests of consumers, we are willing to cooperate fully and provide the raw data of the vehicle half an hour before the incident to the third-party appraisal agency or the technology designated by the government, the regulatory authority or the consumer himself. Tesla, blijft graag Chinese Yuans eten

Akte

Waarvan akte.