China is bang voor spionerende Tesla's - Autoblog.nl

Tesla’s hangen tegenwoordig vol met camera’s die de omgeving in alle richtingen in de gaten houden. Deze zogeheten Sentry Mode is handig om in te gaten te houden wat er met je auto gebeurt als je er niet in zit. Het is ook heel handig voor spionage. Dat is in ieder geval waar China bang voor is.

De Chinezen worden dusdanig achterdochtig van de camera’s op de Tesla’s, dat ze maatregelen hebben getroffen. Bloomberg meldt dat Tesla’s niet langer worden toegelaten op militaire terreinen. Nu word je daar sowieso niet zomaar toegelaten, maar mensen met een Tesla zijn dus sowieso niet welkom. Al is het Xi Jinping.

De Chinese overheid is bang dat de auto’s gevoelige data verzamelen zonder dat ze daar controle over hebben. En ergens geen controle over hebben, dat is voor de Chinese overheid natuurlijk een onuitstaanbare gedachte.

Elon Musk heeft vandaag tijdens een forum hoogstpersoonlijk gereageerd op de geïmpliceerde verdenkingen. Hij legt uit dat het heel dom zou zijn voor een commercieel bedrijf om zich met spionagepraktijken bezig te houden. Dat zou namelijk extreem negatieve effecten kunnen hebben. Tesla’s zouden dan overal geweerd worden. Elon Musk is natuurlijk veel te slim om zo’n (onnodig) risico te lopen.

Musk heeft er ook alle belang bij om China te vriend te houden. Dit is namelijk na de VS de grootste markt voor de Model 3. Vorig jaar verkocht Tesla in totaal meer dan 135.000 auto’s in China. Tesla heeft ook niet voor niets een Gigafactory neergezet op Chinese bodem. De Amerikaanse overheid moet Tesla wel heel goed betalen, willen ze Elon Musk dit allemaal op het spel laten zetten.

Bron: Bloomberg