Arteon Big Sur is bijzonder groen, maar niet te laag - Autoblog.nl

De Volkswagen Arteon Big Sur is groen, laag en cool.

De Volkswagen Arteon is typisch zo’n auto waarvan de petrolhead, zakenpersoon en gezinslid blij van kan worden. De Arteon is een vrij sportief model en leverbaar met de dikkere motoren, het interieur is netjes voor elkaar en zakelijk is ‘ie voldoende representatief. Als slagroom op de haring is Arteon ook nog eens vrij praktisch: die vijfde deur met enorme bagageruimte is altijd handig.

Daarnaast is het ook nog eens een leuk object als je een beetje gaat modificeren. Dat is iets wat je zeker moet doen, want de Arteon kan dat goed hebben. In dit geval is er de Volkswagen Arteon Big Sur. De naam ‘Big Sur’ is een gebied aan de kust in Californië. Wellicht kun je de naam van het MacOS-busturingssysteem (waarvan bekend is gemaakt dat het opgevolgd gaat worden door Monterey).

Enthusiast Fleet

Deze Arteon Big Sur is opgenomen in de ‘Enthusiast Fleet‘ van Volkswagen. De liftback staat dankzij een schroefset lager dan normaal. De auto is iets minder dan 4 centimeter verlaagd. Met de schroefset was het mogelijk de Areton Big Sur met meer dan 5 centiemeter te verlagen, maar dat vonden zijn makers net even iets te veel.

Dat komt mede door de nieuwe op maat gemaakt voorspoiler, waardoor de auto al iets lager lijkt te zijn. Ook is er een nieuwe achterspoiler. Uiteraard valt de groene kleur op. We zeggen expres geen ‘lak’, want het het is stiekem een wrap. Wel wilde VW het goed doen, dus ook als je de deuren opent, zie je overal groen en niet de oorspronkelijke kleur, zoals wel vaker het geval is bij gewrapte auto’s. Volgens de verantwoordelijke mensen duurde het 50 tot 60 uur om de wrap aan te brengen.

Hoogtepuntje Arteon Big Sur

Hoogtepuntje zijn de velgen. Het zijn Rotiform TUF-R Monoblocks. Deze wielen doen wel héél erg denken aan de BBS CH en CH-R wielen. Na ja, beter goed gejat dan slecht bedacht. Ze staan overigens niet slecht, alhoewel het obligate zwart een beetje ‘2005’ overkomt. Was brons of wit nu niet in? Overigens zien we achter de zwarte velg wel mooi knalgele remklauwen van de firma Brembo. Nice.

De Arteon Big Sur is een ‘studiemodel’ dat in samenwerking tussen petrolheads en VW is ontwikkeld. Het zijn showcases (net als deze gave Jetta Blue Lagoon) wat er met relatief kleine ingrepen allemaal mogelijk is.

Productieplannen zijn er nog niet, maar de remmen, schroefset en velgen kun je ‘gewoon’ elders bestellen.