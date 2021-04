Prijs Volkswagen Arteon eHybrid bekend - Autoblog.nl

We weten wat de prijs van de Volkswagen Arteon eHybrid is. Jij straks ook.

Het is bijna niet te bevatten, maar de heisa omtrent de Volvo V60 D6 en Mitsubishi Outlander PHEV dateert alweer van 2013. Alweer acht jaar gelden, dus. Tegenwoordig krijg je bij een elektrische auto een beetje gunstige bijtelling en een paar voordeeltjes. Acht jaar geleden was je gek als je níet in zo’n PHEV ging rijden: geen bijtelling en afkortingen als MIA en KIA maakten ondernemers helemaal gek.

PHEV

Tegenwoordig is de PHEV meer de enige manier om een verbrandingsmotor onder de kap te kunnen hebben, zonder dat je er financieel op leeg loopt. De Volkswagen Arteon eHybrid is dus eigenlijk de meest interessante manier om zo’n sexy Passat te kunnen rijden.

Cijfers Volkswagen Arteon eHybrid

De Arteon eHybrid verzet op papier geen bakens, maar de cijfers zijn zeker niet onaardig. We beginnen met het vermogen en koppel: de 1.4 TSI met elektromotor levert 218 pk en 400 Nm. Een DSG-automaat is standaard. Van 0-100 km/u accelereren duurt 7,8 seconden en voluit kun je 222 km/u halen op de Autobahn. Op de accu kun je 61 km rijden, volgens de WLTP. Deze accu kun je in zo’n 3,5 uur weer helemaal opladen. Ook handig, er kan een trekhaak op. Het maximum trekgewicht (geremd) is 1.600 kg. Dat is een flinke caravan.



















Prijs Volkswagen Arteon eHybrid

De prijs van de Volkswagen Arteon eHybrid bedraagt 48.990 euro. Dat is de prijs voor de liftback-versie. De prijs van de volkswagen Arteon eHybrid Shooting Brake is 49.690 euro. Dat zijn redelijk stevige prijzen, maar onthoud dat er geen kale instapper is. De basis-uitvoering is meteen de topuitvoering: de R-Line Business+. Dan heb je het R-Line interieur- en exterieurpakket met 18 inch lichtmetalen velgen en privacy-glas. Daarnaast heb je een groot navigatiesysteem (Discover Media) en alles wat je mag verwachten voor 50 mille.

Concurrenten:

Nu de prijs van de Volkswagen Arteon eHybrid bekend is gemaakt, kunnen we de balans opmaken en ‘m vergelijken met de concurrentie. Om maar met de deur in huis te vallen, het is een goede aanbieding. De Skoda is weliswaar ruimer dan de Arteon, maar is iets minder goed aangekleed. Ook heeft de Arteon een hoogwaardiger interieur. De BMW komt in de buurt, maar is aanzienlijk kaler uitgerust. De Peugeot 508 lijkt de meest directe concurrent te zijn. Als je de uitrusting gelijk trekt, al helemaal. De Volvo biedt 100 pk meer dan de concurrentie, een tijdloze uitstraling voor slechts 53 mille. Ook een goede aanbieding, die Zweed. De DS 9 is aanzienlijk langer en luxer, dus ook wat prijziger.

Skoda Superb 1.4 TSI PHEV Sportline | € 41.990

Peugeot 508 GT HYbrid 225 | € 50.660

BMW 320e Business Line Plus M Sport | € 55.945 euro

Volkswagen Passat GTE | € 48.000

Volkswagen Arteon eHybrid R-Line Business+ | € 48.990

Mercedes-Benz C300e | € 52.936

Volvo S60 T6 Recharge R-Design | € 52.995

DS 9 E-Tense 225 Performance Line+ | € 57.890

Nu de prijs van de Volkswagen Arteon eHybrid bekend is, is deze per direct te bestellen.