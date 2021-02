Jetta GLI Blue Lagoon is geslaagde hoedtik - Autoblog.nl

In vergelijking met de reguliere Jetta is deze Volkswagen Jetta GLI Blue Lagoon Edition enorm spannend.

In Nederland is de Volkswagen Jetta een beetje een vreemde eend in de bijt. Want de ‘Golf met kont’ is te goed verkocht om te zeggen dat wij er niets van moesten hebben. Echter, zo’n succes als de auto in andere landen is, was de Jetta bij ons niet. Ook een tijdelijke naamsverandering (Vento en later Bora) heeft niet echt veel geholpen.

Originele Jetta GLI Blue Lagoon

Dit betekent dat wij ook een hoop leuke modellen moesten missen. Zoals de Jetta GLI (1J) uit 2004. Dit was een uitloopmodel van de generatie die wij Bora noemden. Dat model wordt door de VW-adepten in het land van Sleepy Joe een warm hart toegedragen. Dermate warm dat Volkswagen een ware hommage heeft gecreëerd, de Jetta GLI Blue Lagoon.

Bijzonder aan het 2004-model was de lak. Destijds kon je ‘m alleen krijgen in Blue Lagoon (een modeljaar later werd dat Jazz Blue). Deze kleur hebben ze opnieuw gecreëerd. Helaas wel middels een wrap en niet door ‘m opnieuw te spuiten. Ze zijn wel zorgvuldig te werk gegaan en hebben elk stukje koetswerk gewrapt. Ook de binnenkant van de raamstijlen en deuren zijn getrapt, iets dat nogal eens vergeten wordt.

Nieuwe Jetta GLI Blue Lagoon

Ondanks dat de basis van dit project (een Volkswagen GLI Autobahn) er al wat dikker uitziet, heeft VW de auto subtiel dikker gemaakt. De voorspoiler komt bij Fifteen52 vandaan, de sideskirts zijn van de firma Air Design. Een schroefset van H&R zorgt ervoor dat de auto lager op zijn wielen staat.

Over wielen gesproken, de Jetta GLI Blue Lagoon is voorzien van BBS CH-R velgen. De diameter van deze flowformed-wielen is 20 inch. Eromheen liggen 235 mm brede Continental ExtremeContact-banden. Uiteraard is het smaak, maar deze relatief subtiele aanpassingen zorgen ervoor dat het eindresultaat er geslaagd uitziet.

Interieur

Ook in het interieur is auto goed aangepakt, zonder dat het over de top is. Zo is er een pookknop in de vorm van een golfbal. Gave toevoeging zijn de Recaro ErgoMed sportstoelen.

Concept

De Jetta GLI Blue Lagoon is voor nu nog een ‘concept’, om te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Alle onderdelen kun je overigens gewoon bestellen bij de genoemde leveranciers. Dus je kan zelf aan de slag.