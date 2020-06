Aston DBS, Porsche 992 Turbo, Audi R8 en meer [video]!

Het is de laatste dag van de Autoblog Supercar Week 2020. En dit waren de videohoogtepunten!

Maandag 15 juni – Wat is een supercar?

Iedereen zal er een andere definitie aan hangen. We kunnen het allemaal eens zijn dat het een emotioneel product moet zijn. Met veel cilinders en een prijskaartje waar je echt naar toe zal moet werken. In deze video gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag wat een supercar eigenlijk is.

Dinsdag 16 juni – Aston Martin DBS Superleggera Volante rijtest en video

Een belachelijk lange naam, voor een verrassend leuk en ook belachelijke auto. Zal de Aston Martin DBS Superleggera Volante tijdens de rijtest onze harten laten smelten?

Woensdag 17 juni – Porsche 911 (992) Turbo S rijtest en video

De naam blijft raar, maar het recept kan iets bijzonders opleveren. Tijd voor de rijtest van de nieuwe Porsche 992 Turbo S om het uit te vinden.

Donderdag 18 juni – Audi R8 (type 42) aankoopadvies

Een regelrechte sensatie was het toen de R8 op de markt kwam. Het is inmiddels alweer 14 jaar geleden, dus hoogste tijd voor een occasion aankoopadvies van de Audi R8.

Vrijdag 19 juni – Aankoopadvies: je eerste supercar voor 100.000 euro

Met een strikt budget van 100.000 euro gaan Wouter en Martijn op zoek naar een eerste supercar.

Zaterdag 20 juni – Mercedes-AMG GT R rij-impressie

Naar Wouters bescheiden mening is de AMG GT R toch wel dé AMG GT die je moet hebben. Ook al is er een Pro-versie boven dit model. We maakten voor de Autoblog Supercar Week 2020 een rij-impressie met dit gifgroene monster uit Affalterbach. 510 pk, een kooi achterin en genoeg spoilerwerk om een heerlijke picknick te organiseren. Dit is de Mercedes-AMG GT R!