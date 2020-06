Supercar? Koop voor een fractie een Superbike!

Deze ‘Superbikes’ mogen niet ontbreken in Supercar week.

Nee, niet de superbikes zoals de racesport. Maar een motorfiets in de categorie racer met een inhoud van 750 tot 1000cc die ook nog eens lekker vooruit komt. Anno 2020 hebben de grote merken allemaal wel een motorfiets die ver boven hun gamma uitsteekt. Neem Kawasaki met de unieke H2R of Ducati die met de Superleggera een overtreffende trap van de al razendsnelle V4R weet weg te zetten.

De Superleggera V4: Superbike met het hoogste prijskaartje

Ontzettend snel en minstens even exclusief, dat schroeft de prijs op. Laten we dan ook maar met de deur in huis vallen, dit plaatje kost 115.000 euro op een gele plaat. Je leest het goed, deze fiets is straatlegaal. Voor die 115.000 euro krijg je overigens niet alleen de motor maar ook een Superbike Experience. De eigenaren van deze exclusieve machine mogen namelijk een rondje met de V4R Superbike over het circuit scheuren. 30 eigenaren hebben nog meer geluk, zij mogen op de Demosedici GP 20 een poging wagen om Dovi en Petrucci te evenaren.

De Superleggera V4 heeft evenveel vermogen als de V4R waar hij op is geïnspireerd. Met de Racing Kit (met Akrapovič uitlaatsysteem) is deze viercilinder goed voor 234 pk en 149 Nm koppel. Het grootste verschil met de V4R zit in de materiaalkeuze die het gewicht aanzienlijk beïnvloed. De V4R is het homologatiemodel voor de WK Superbike en dat zorgde ervoor dat Ducati een ‘beperkt budget’ had. In tegenstelling tot met de V4R was Ducati met de Superleggera V4 niet gebonden aan de maximumprijs van 40.000 euro voor een homologatiemodel.

De dubbele winglets op deze machine zorgen voor 50 kilo downforce bij 270 km/u. Dat is 20 kilo meer dan de V4R. Öhlins met titanium veer achter, carbon BST velgen en Stylema R remklauwen, alleen het beste is te vinden op de Superleggera. Om gewicht te besparen zijn ook het frame en de swingarm gemaakt van carbon. De bouten en nokkenas en natuurlijk de Akra zijn van titanium. Door deze afvalrace komt de vermogen-gewichtsverhouding met 152,2 kg uit op 1,54 pk/kg. Ducati deelt de plaatjes van nummer 1 met ons:

Snelste onder de motoren? Kawasaki Ninja H2R

Kawasaki maakte een nogal speciaal uitziende Ninja H2R. De geblazen 998cc viercilinder is goed voor 326 pk en 165 Nm koppel. Voor 55.400 euro heb je dus meer vermogen dan Marc Márquez! Hoewel er in de MotoGP nooit cijfers worden gegeven wordt er gegokt op rond de 290 pk. Het mag duidelijk zijn dat de H2R zeker in het rijtje superbikes thuishoort. De Ninja H2R heeft ook nog eens een topsnelheid van 400 km/u die vervolgens af te remmen is met de Brembo (Stylema Monobloc) klauwen. In tegenstelling tot de Superleggera V4 heeft deze superbike wel de nodige kilootjes. Met 216 kilogram wil ik hem zeker niet licht noemen.

Naast de supercharger is ook het uiterlijk van deze fiets speciaal. Het Kawagroene frame valt lekker op en het lakwerk is volgens Kawasaki zelfherstellend. Naast het standaard titanium uitlaatsysteem is er sinds korte tijd ook een Sloveense pijp voor te krijgen. Bijna à la superbike is de H2R ook voorzien van carbonvleugels. Wie denkt dat je bij een superbike meteen moet inleveren op comfort heeft het mis. De H2R heeft een heupsteun die tot 15 mm te verstellen is.

De prijs van 55.400 excl BPM blijft ook zonder BPM. De H2R is uitsluitend bestemd voor circuitgebruik en wordt niet op kenteken geleverd. De H2 de enige supercharged in zijn klasse die wel voorzien kan worden van een gele plaat.

Leuk weetje: de Kawasaki Ninja H2R heeft een smeersysteem voor het blok, de bak en de supercharger.

Suzuki GSX-R1000RA: snel en wendbaar

Waar de andere motoren voor de gemiddelde mens onbetaalbaar zijn, ligt de Soes voor velen wel binnen bereik. Tja geen carbon winglets die voor sommige helemaal het einde zijn, maar wel 202 pk onder de kont. De huidige GSX-R, de L7, gaat alweer sinds 2017 mee. De Gixxer was toen een compleet nieuwe motor maar toch heel herkenbaar met zijn vorige generaties. Het eveneens compleet nieuwe motorblok heeft 117,6 Nm koppel en Ride by Wire.

De L7 is volledig LED uitgevoerd en met de ‘R’-versie krijgt hij positielichten. De R is herkenbaar aan zijn blauwe jasje, de typische Suzuki kleur. Verder krijg je bij deze versie een zwarte uitlaat, verstelbare swingarm, gevlochten stalen remleidingen, een blipper om moeiteloos twee kanten op te schakelen en launch control.

Suzuki zelf is erg trots op de Showa Balance Free voorvork en de Balance Free Lite achterschokdember die je bij deze gelimiteerde versie ‘krijgt’. Mocht je de zwarte uitlaat willen vervangen voor een Yoshimura R11 carbon krijg je daar in het Sport Pack van 949 euro ook meteen een korte kentekenplaathouder en duoseat cover in kleur bij. Treedt jij in de voetsporen van Rico Verhoeven of bestel je hem voor 22.999 euro zonder Sport Pack?

Yamaha YZF-R1M Crossplane

Een heerlijk geluid uit deze R1M met crossplane blok en 200 pk op 202 kg. Het motorblok voldoet aan de Euro 5 normen en is goed voor 113,3 Nm koppel. Het koppel is hoog lineair. Het kuipwerk is geïnspireerd op de MotoGP YZR-M1. Persoonlijk vind ik dat hij veel agressie uitstraalt en dat heeft wel wat. Het kuipwerk is sinds 2020 trouwens carbon, net als het zitje en het voorspatbord. De LED-koplampen en de LED-contourverlichting maken het plaatje verder af.

Aan alles is te merken dat deze fiets gemaakt is voor het circuit. Gyrosensoren, G-krachtsensoren en vele andere sensoren zijn via de ECU de input van alle hulpsystemen. Bochten ABS die zich aanpast bij een andere hellingshoek, Engine Brake management voor verschillende motorremniveaus, launch control en een blipper behoren allemaal tot de R1M 2020. Naast deze elektronische systemen zijn er ook een aantal apps beschikbaar om de rijdersinstellingen aan te passen en om met de telemetrieregistratie de hellingshoeksensor en acceleratie te meten.

Het achterframe van de R1M is sinds dit jaar magnesium net als de velgen. De Yamaha is voorzien van de het nieuwste veersysteem, Öhlins ERS NPX. Deze ontzettend vol uitgevoerde motor heeft een prijskaartje van 28.999 euro. Bestellen kan uitsluitend online en hij is er alleen in de kleur Silver Blue Carbon. Veel carbon, net zoals bij de MotoGP YRZ-M1 dus.